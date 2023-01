Košarkarski Športel

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika KK Bor Edija Sosiča in predsednika ŠD Kontovel Petra Lisjaka. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometne elitne lige med Sistiano Sesljanom in Pro Cervignanom ter tekmo košarkarske C-lige gold med Jadranom Monticolo&Foti in Muranom, kamere deželega sedeža Rai pa tekmo nogometne elitne lige med Krasom Repen in Manigom Vajontom. Vprašanje s terena je gostoma v studiu postavil Jadranov kapetan Saša Malalan.

