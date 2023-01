Kras in Juventina brez osvojene točke

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Maniago Vajont 0:3 (0:1)

Strelci: 22. Pinton, 54. Gurgu; 88. Roveredo iz 11-m

Kras Repen: Umari, Raugna (od 77. Autiero), Potenza, Rajčević, Đukić, Dekovic, Pitacco, Pagano (od 46. Taučer), Debenjak (od 66. Kocman), Perić, Paliaga (od 67. Poropat). Trener: Kneževič.

Niti burja ni bila v pomoč Krasu, ki je moral priznati premoč gostov iz Maniaga in Vajonta. Slednji so povedli v prvem polčasu, druga dva gola pa zadeli v drugem delu. Drugi gol je padel takoj po povratku s slačilnic, kar je seveda prekrižalo račune domačinom. Tretji gol pa se je razvil iz enajstmetrovke, ki jo je zakrivil branilec Taučer. Krasova igra je bila tudi tokrat precej medla. Predvsem v fazi napada se pozna, da rdeče-beli napadalci niso najbolj prodorni. V prihodnjem krogu čaka Kras pomembno gostovanje v San Vitu al Tagliamento. Sanvitese, ki je Krasov konkurent v boju za obstanek, je danes premagal Tricesimo z 2:1. V prihodnjih šetih krogih čakajo Kneževičeve nogometaše zelo pomembni, če že ne odločilni dvoboji.

Tamai – Juventina 3:1 (1:0)

Strelci: 20., 52. in 60. Zorzetto (T), 63. Piscopo 11-m

Juventina: Gregoris, Furlani (od 61. Sottile), Celcer, Černe, De Cecco, Russian, Colonna Romano, Piscopo, Martinović (od 50. Selva), Hoti, Goz (od 61. Tuan). Trener: Bernardo.

Juventina je imela v Tamaiu malo možnosti, da bi odnesla domov vsaj točko. Gostitelji, ki so prvi na lestvici, so tudi glavni favoriti za napredovanje v D-ligo. Domačini so že vodili s 3:0. Juventina pa je častni gol zadela iz enajstih metrov (penal si je izboril Hoti). A kljub temu je bil trener Sante Bernardo zadovoljen s svojimi nogometaši, ki so se borili vse do konca tekme in so imeli v prvem polčasu zlato priložnost za izenačenje. Pri izidu 3:1, deset minut pred koncem srečanja, pa so zadeli prečko. V prihodnjih dveh krogih čakata Juventino izjemno pomembni tekmi. V nedeljo bo v Štandrež prišel Tricesimo. Nato pa, v soboto, 4. februarja, bo Juventina igrala v Repnu proti Krasu.

PROMOCIJSKA LIGA

Lavarian Mortean – Primorec 1966 1:0 (1:0)

Primorec: Furlan, Kuniqi, Ferluga, Ciliberti, Ferro, Zacchigna, Coppola, Benzan (Lo Perfido), Lombisani (Iadanza), Perfetto (Zaro), Schiavon. Trener: M. Campo.

Rdeč karton: 35. Kuniqi

Primorec je v Lavarianu odigral eno boljših tekem v letošnji sezoni, a na koncu so trebenski rdeče-beli ostali vseeno praznih rok. Lavarian Mortean, ki jih je premagal tudi v prvem delu, je bil boljši z 1:0. Zmagoviti gol so gostitelji zadeli tik pred koncem prvega polčasa. Deset minut prej pa je moral zaradi dvojnega rumenega kartona predčasno z igrišča Primorčev branilec Kuniqi. Primorec je v drugem polčasu veliko napadal in se večkrat nevarno predstavil pred nasprotnikovimi vrati. Žoga pa se ni zakotalila v mrežo.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Isonzo 0:2 (0:0)

Zarja: A. Bagattin, Stocca Kralj, Čufar, Calzi, Gavrić, Miniussi, Di Donato (Rizzotto), Carli (Malalan), Gosdan, Kočič (Cassano), Racman. Trener: Jurincich.

Zarja je proti tretjeuvrščenemu Isonzu igrala solidno, a Jurincichevim fantom sta bili spet usodni naivni napaki. V prvem polčasu so gostitelji imeli dve stoodstotni priložnosti, da bi povedli, toda Gosdan in Di Donato nista bila dovolj prisebna, da bi premagala gostujočega vratarja. Isonzo je oba gola zadel v drugem polčasu.

Costalunga – Mladost 2:0 (1:0)

Mladost: Gergolet, Peric, Furlan (Negrin), Pelos (F. Mucci), Scocchi (Milan), Iodice (Rizza), Ligia, Zin, Ocretti, S. Mucci, Bianco. Trener: Veneziano.

Mladost bi lahko na tržaškem gostovanju odnesla domov vsaj točko. Gostje so imeli dve lepi priložnosti, da bi dosegli vsaj en gol. Scocchi je namreč dvakrat zadel prečko. Costalunga je prvi zadetek dosegla že v 5. minuti igre, drugega pa iz enajstmetrovke v 65. minuti.