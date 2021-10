Kras in Juventina nadaljujeta s pozitivno serijo

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Zaule Rabuiese 1:0 (0:0)

Strelec: 75. Volaš

Kras Repen: Zitani, Stepančič, Fernandez, Đukić, Simeoni, Sain, Strussiat, Dekovic, Volaš, Sancin, Smrtnik. Trener: Kneževič.

V Repnu so gledalci videli dopadljivo tekmo med enakovrednima ekipama. Kras je zasluženo zmagal, saj je ustvaril več priložnosti za gol, tako da je izid 1:0 celo pretesen za rdeče-bele, za katere je zmagoviti gol zadel Dalibor Volaš v drugem polčasu. Volašu je gostujoči vratar ubranil še eno stoodstotno priložnost. Isti nogometaš je nato sprožil še en nevaren strel, ki je švignil mimo vratnice.

Pro Gorizia – Sistiana Sesljan 2:0 (1:0)

Sistiana Sesljan: Colonna, M. Crosato, L. Crosato (Tomasetig), Dussi, Zlatič, Del Bello, Benussi (Pitacco), Madotto, Germani (Sammartini), Disnan, D. Colja. Trener: Musolino.

Rdeča kartona: M. Crosato 80., Delbello 85.

Nogometaši Sistiane Sesljana so se na težkem gostovanju v Gorici solidno upirali prvouvrščeni Pro Gorizii, ki je povedla v 5. minuti, ko je bil Lucheo uspešen z enajstmetrovke. »Fantom nimamo kaj očitati, saj so tokrat igrali dobro. Ustvarili smo veliko priložnosti in zaslužili bi si točko,« je po tekmi komentiral športni vodja Paolo Soavi. Pro Gorizia je drugi gol zadela v 90. minuti z Gubellinijem (sinom nekdanjega nogometaša Triestine Mirka Gubellinija). V zadnjih desetih minutah je Sesljan igral z devetimi nogometaši, saj je sodnik izključil dva »delfina«.

San Luigi – Primorec 1966 3:2 (0:2)

Strelca: 17. Zarattini, 36. Murano

Primorec: Sorrentino, Kuniqi (Mascolo), De Leo, Curzolo, Radosavljević, Ciliberti, Dini, Russo, Iadanza (Brun), Zarattini (Norbedo), Murano (Capraro). Trener: De Sio.

Rdeči karton: 31. Curzolo.

Primorec je bil pri Svetem Alojziju v Trstu na pragu presenečenja. V prvem polčasu so De Siovi nogometaši vodili z 2:0. Že v 31. minuti so ostali z igralcem manj, saj je sodnik predčasno poslal v slačilnico Curzola. Gostitelji so v drugem polčasu zadeli vse tri gole. Zadnji je padel prav tik pred trikratnim sodnikovim žvižgom.

PROMOCIJSKA LIGA

Aquileia – Juventina 1:3 (1:1)

Strelci: 1. Cocolet; 81. Selva, 85. Černe

Juventina: Gregoris, Trevisan (Zainuni), Celcer, Racca, Russian, Černe, Hoti (Cuca), Piscopo, Selva, Kerpan, Cocolet (N. Marini). Trener: Sepulcri.

Juventina se je iz Ogleja vrnila z novimi točkami oziroma s četrto zaporedno zmago, ki je štandreške rdeče-bele dvignila na sam vrh lestvice (tržiški UFM je namreč izgubil v Tolmeču). Toda Aquileia je bila trd oreh. Po vodstvu Juventine v prvi minuti so domačini kmalu izenačili (11-metrovka, ki joje nehote zakrivil Kevin Kerpan). V prvem polčasu je bila Juventina v težavah. Gostje pa so se razigrali v drugem delu, ko so v zadnjem delu srečanja zadeli dva gola. Hoti, ki tokrat ni bil v najboljši formi, je še zastreljal enajstmetrovko. Juventina bo v soboto igrala proti Romasu.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Cormonese 0:0

Zarja: Budicin, Lorenzi (S. Barnobi), Spadaro (Stocca Kralj), Zucca, Calzi, Cottiga, M. Barnobi (Petracci), Lombisani, F. Bernobi, Fabris (Rizzotto), Cepar (Franzot). Trener: Ravalico.

Zarja je igrala zrelo in iztrgala točko vodilni ekipi iz Krmina. Obe ekipi sta ustvarili nekaj priložnosti za gol, tako da se gledalci na tribuni niso dolgočasili.

Roianese – Mladost 4:0 (1:0)

Mladost: Košuta, Furlan, Mascarin (Cuzzolin), Tabai (Ocretti), Candusso, Peric (Di Bert), Sangalli, Di Giorgio, Marassi (Scocchi), Veljković (Ligia), Petronio. Trener: Cossar.

Rdeči karton: 40. Petronio.

Po enakovrednem in izenačenem prvem polčasu so gostje v drugem polčasu, z možem manj, prepustili pobudo igre domačinom, ki so že po prvem polčasu vodili z golom razlike. V drugem polčasu je moral vratar Mladosti Košuta pobrati iz svoje mreže še tri žoge.

2. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Poggio 5:1 (2:1)

Strelci: 1. Vižintin, 30. Dornik; 50. Dornik, 68. Dornik, 85. Peressini

Sovodnje: Zanier, Falcone (A. Marušič), Simčič, Rijavec, Galliussi, Umek, Peressini, Petejan, Vižintin (Žibernik), Dornik, Lutman (Boškin). Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so se razigrali in napolnili mrežo moštva iz Zdravščine. Za belo-modre je v prvi minuti zadel Vižintin. Gostjepa so uspeli izenačiti v 7. minuti. Pred odmorom je bil za Trangonijeve nogometaše uspešen Jan Dornik, ki se je v drugem polčasu še dvakrat vpisal med strelce. Za piko na i je poskrbel Peressini. Sovodenjci so tokrat igrali prepričljivo.

Primorje 1924 – Vesna 1:1 (0:1)

Strelca: 15. K. Vidali; 73. De Sio

Primorje: Karan, N. Tesser, F. Tesser (Nardo), Miniussi, De Sio, Suppani (Woroniecki), Villa, Tuccio, Saule, Jurissevich (Palermo), Grego. Trener: Biasin.

Vesna: Škerk, Carli, Renar, Veronesi, Nabergoi, Frediani, Favone (Masia), Cuk, K. Vidali (Prelaz), Ferluga (Martini), M. Colja (Vidoni). Trener: Parcely.

Proseško-kriški obračun se je zaključil z delitvijo točk, ki je bila navsezadnje poštena. V prvem polčasu je imela nekaj več od igre Vesna, ki je tudi povedla s Kristjanom Vidalijem. Nogometaši Primorja so se prebudili v drugem polčasu, ko so uspeli izenačiti in proti koncu so še pritiskali, da bi odnesli celoten izkupiček.

Turriaco – Breg 2:2 (0:0)

Strelca: 81. L. Nigris, 90. G. Cermelj 11-m

Breg: Blasevich, Garofalo (Belladonna), Del Vecchio, Marchetti, Maselli, Andreasi, D. D’Alesio (G. Cermelj), Scaligine, Abatangelo (L. Nigris), Farci (Prestifilippo), Danieli (Valentinuzzi). Trener: Quagliarello.

Dragocena točka za Breg, ki je izenačenje ulovil v zadnjih desetih minutah srečanja. Gostitleji so vodili z 2:0. Nato je v 81. minuti v polno zadel Loris Nigris. V 90. minuti pa je izenačil Giuliano Cermelj, ki je bil natančen iz kazenskega strela.