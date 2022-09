Kras in Juventina s »pokerjem« golov v vratih

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Tamai 0:4 (0:3)

Strelci: 23. Carniello, 25. Bougma, 28. Stiso, 57. Rocco

Juventina: Gregoris (Paesini), Furlani (Marini), Celcer, Racca, Russian, Černe, Hoti, Cuca (Papagna), Selva, Piscopo, Colonna (Martinović). Trener Sepulcri.

Za Juventino so bile usodne napake v obrambi v prvem polčasu, ko je Tamai kar trikrat zatresel mrežo Juventine. V drugem polčasu je trener Sepulcri precej zamenjal postavo in Juventina je igrala nekoliko bolje. Kljub temu so gostje uspeli zadetui še en gol.

Maniago Vajont – Kras Repen 4:0 (0:0)

Strelci: 48. Tassan, 57. e 81. Gurgu, 87. Simonella

Kras Repen: Zitani, Racanelli (Bertocchi), Potenza (Fernandez), Lukač, Djukić, Dekovic, Pagliaro, Raugna (Poropat), Pitacco, Autiero (Simeoni), Murano (Sancin). Trener: Božič.

Rdeč karton: Lukač v 57.

Po prvem polčasu je kazalo, da bi lahko Kras iz Maniaga odnesel vsaj točko. A v drugem delu so se raigrali domačini in so vratarju Zitaniju nasuli kar štiri gole. »Igrali smo zelo slabo. Nič nam ni šlo od nog. Prvi strel proti vratom smo sprožili šele v 55. minuti,« je dejal predsednik Krasa Goran Kocman.

PROMOCIJSKA LIGA

Primorec 1966 – Lavarian Mortean 1:2 (1:0)

Strelec: 43. Zacchigna

Primorec: Furlan, Schiavon, Ferluga, Ciliberti, Curzolo, Zacchigna, Coppola (Goria), D'Orso (Lombisani), Hoti, Iadanza (Sigur), Lo Perfido. Trener: Campo.

Primorec je v prvem polčasu igral solidno in zasluženo povedel z Zacchigno. V drugem polčasu pa so nogometaši trebenskega društva, ki so tokrat igrali na proseški Rouni, popustili in gostje so izkoristili. Izenačili so okrog 10. minute, nato pa so zmagoviti gol v protinapadu zadeli v sodnikovem dodatku.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Costalunga 0:3 (0:3)

Mladost: Gon, Pers, Zin (Scocchi), Di Giorgio, Bianco, Negrin (Petronio), Ocretti (Faidiga), Ligia, Cuzzolin, Furlan. Trener: Veneziano.

Tržaška Costalunga je že po prvem polčasu vodila s 3:0. Končni izid se nato ni več spremenil. Poraz Mladosti pa je bil povsem zaslužen.

Isonzo – Zarja 4:1 (3:1)

Strelec: 17. Gunjac

Zarja: Flego, Čufar, Stocca Kralj, Lorenzi, Calzi, Chicco (Mazzarino), Cassano, Franzot, Rizzotto, Gunjac, Crevatin (Radetič). Trener: Jurincich.

Rdeč karton: 70. Franzot.

Zarja se je upirala Isonzu, a je plačala davek neizkušenosti. Domačini so že po prvem polčasu vodili s 3:1. V drugem golu, ko je Zarja ostala z možem manj na igrišču, pa je Isonzo zadel še četrti gol.

POKAL 2. AL

Vesna – Pieris 5:0 (3:0)

Strelci: 5., 25. in 35. Corossi; 55. Likar, 81. Montebugnoli

Vesna: Škerk, Pertot, Renar, Veronesi (Rebula), Cociani (Kaurin), Vidoni, Antonič, Marturano (Gargiuolo), Corossi (Canciani), Montebugnoli, Likar (Sosič). Trener: Daris.

Vesna je tudi v tretjem krogu deželnega pokala 2. AL zmagala in se je tako uvrstila v šestnajstino finala.