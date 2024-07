Od danes subvencije za namestitev polnilnih postaj

Kdor bi si želel doma urediti polnilno postajo za električne avtomobile, lahko od danes odda vlogo za pridobitev subvencije za nakup in namestitev polnilnih stebrov, za katero lahko zaprosijo tako posamezniki kot etažni lastniki. Italijansko ministrstvo za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo je za subvencije namenilo 20 milijonov evrov.

Finančni prispevki pridejo v poštev za nakupe in namestitve polnilnih postaj za električne avtomobile, ki so jih od 1. januarja 2024 opravile fizične osebe s stalnim prebivališčem v Italiji ali etažni lastniki, ki jih predstavljajo etažni upravniki ali etažni lastnik s pooblastilom. Subvencija krije 80 odstotkov stroškov nakupa in montaže polnilnih naprav, lahko gre za polnilne stebričke ali druge sorodne rešitve za polnjenje električnih avtomobilov.

Najvišja možna subvencija znaša 1500 evrov za posameznike, za etažne lastnike pa 8000 evrov, če je polnilna postaja nameščena v skupnih prostorih stanovanjskih hiš. Vlogo za subvencijo je mogoče oddati izključno v elektronski obliki - na spletni strani invitalia.it je za to na voljo poseben razdelek »Bonus colonnine«. Za oddajo vloge je treba imeti račun certificirane elektronske pošte (Pec).