Kras iz Tržiča brez točke

NOGOMET

ELITNA LIGA

Fiume Bannia – Juventina 2:1 (2:0)

Strelci: 12. Barattin (F), 25. Iacono (F), 65. Furlani

Juventina: Gregoris (Mecchia), Furlani, Zanolla, Piscopo, Colavecchio, Russian, Botter (De Cecco), Tuan, Bertoli, Agnoletti (Molli), Lombardi. Trener: Barnardo.

Rdeč karton: Furlani

Juventina je proti enakovrednemu nasprotniku igrala dobro in je ustvarila kar nekaj lepih priložnosti za gol. Predvsem v drugem polčasu, a rdeče-beli napadalci so bili pred nasprotnikovimi vrati vse prej kot natančni. Gostitelji so obakrat zadeli v prvem polčasu, ko je Juventinina obrambna vrsta nekoliko nerodno posredovala. V drugem polčasu je za goste zadel Furlani, ki ga je nato sodnik tudi izključil.

Sistiana Sesljan – Tamai 0:1 (0:0)

Strelec: 60. L. Crosato avt.

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Pelengić, Almberger, Francioli (E. Colja), T. Blasizza, Vasques (Schiavon), L. Crosato, Disnan, Dall'Ozzo, Stefani, Vekič (Gotter). Trener: Godeas.

Nogometaši Sistiane Sesljana so zamudili lepo priložnost, da bi Tamaiu odščipnili točko. Za »delfine« je bil usoden avtogol Luce Crosata v drugem polčasu.

PROMOCIJSKA LIGA

UFM – Kras Repen 1:0 (1:0)

Strelec: 33. Selva

Kras Repen: Bužan, De Lutti (Sancin), Ferluga, Rajčević, Dukić (Solaja), Catera, Perhavec (Pitacco), Tuiach (Degrassi), Paliaga (Lukač), Kuraj, Velikonja. Trener: Kneževič.

Kras Repen je v Tržiču začel zelo napadalno in v uvodnih petnajstih minutah so Kneževičevi nogometaši zgrešili vsaj štiri zelo dobre priložnosti za gol. Še posebno strelsko nenatančen je bil Paliaga. Nato so gostitelji po pol ure povedli z nekdanjim nogometašem Juventine Selvo. In ta je bila tudi prva resna akcija domače ekipe UFM. V drugem polčasu je Kras skušal vsaj izenačiti, a domača obramba je delovala dobro in je uspešno odbila vse napade rdeče-belih. Prvouvrščeni Lavarian Mortean je danes izgubil doma s Trivignanom 1:2. UFM je tako po novem prvi na lestvici s 44 točkami. Lavarian Mortean jih ima dve manj (42), Kras pa 41. Na 40 točk pa se je približal Virtus Corno, ki je bil boljši z 2:0 od Ancone Lumignacco.

1. AMATERSKA LIGA

Opicina – Breg 5:2 (4:1)

Strelca: 39. M. D’Alesio; 57. Ceglie

Breg: Blasevich, F. Spinelli, Carbone, Frangini, Čermelj (Renar), Udovicich, Ceglie, Farci, Sabadin, Nigris (Sancin), M. D’Alesio. Trener: Biloslavo.

Nogometaši Brega so na Opčinah proti Opicini stopili z nepravim pristopom, kar jih je drago stalo. Opicina je namreč povedla že v 8. minuti in v 23. minuti dosegla še drugi zadetek. Varovanci trenerja Biloslava so se le zdramili in zmanjšali zaostanek na 1:2 z M. D’Alesiom. Nakar so spet popustili. Imeli so sicer še nekaj zrelih priložnosti za zadetek. V 57. minuti dosegli še drugi gol s Cegliem, več pa niso zmogli in utrpeli so visok poraz.

2. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Bisiaca 2:2 (1:1)

Strelca: Lago in D. Ndiaye

Primorje: Milloch, M. Ndiaye, Altaf, Morleo, Miniussi, Fatigati, Ciobanu, Lago, D. Ndiaye, Rovina, Kopinšek (Chiatto). Trener: Fiore.

Rdeč karton: 20. Fatigati

Primorje je proti Bisiaci zbralo drugo letošnjo točko. Rdeče-rumeni so dvakrat povedli, a obakrat so jih gostje ujeli.

Zarja – ISM Gradisca 1:0 (0:0)

Strelec: 94. Kočić

Zarja: Savi, Čufar, Racman, Danese, Škabar, Lucchesi, Laknori, Spadaro (De Rio), Russo, Kočič, Formigoni (Fabris). Trener: F. Lakoseljac.

Proti neugodnemu tekmecu, ki se bori za obstanek v ligi, so nogometaši dosegli pomembno zmago in se s tremi točkami povzpeli na 5. mesto lestvice. Tekma je bila vseskozi izenačena. Obe ekipi sta imeli več priložnosti za vodstvo. Sreča pa se je nasmehnila gostiteljem, ki so zmagoviti zadetek dosegli s Kočičem v sodnikovem dodatku (točneje v 94. minuti).V prihodnjem krogu bo Zarja igrala v nedeljo v Trebčah proti Primorcu.

Vesna – Muglia 2:3 (1:0)

Strelca: 6. A. Kerpan; 71. Giovannini

Vesna: Leban, Colja, Likar, Košuta, Purič, Vidoni, Giovannin (Legiša), Matuchina, K. Vidali (Antonič), A. Kerpan, Franzot. Trener: Mozetič.

Rdeč karton: Franzot

Tretjeuvrščena Vesna je doma utrpela boleč poraz proti Muglii, ki zaseda mesto na sredini lestvice. Tekma se je za gostitelje začela zelo spodbudno, saj je Albert Kerpan že v 6. minuti zadel v polno. Gostje so izenačili po precej dvomljivi enajstmetrovki. Giovannini pa je spet popeljal v vodstvo domačo ekipo. Nakar je Vesna ostala z možem manj na igrišču, ker je bil Franzot izključen zaradi dvojnega opomin. Miljska ekipa je to izkoristila, dosegla še dva zadetka.

Pieris – Primorec 1966 4:1 (3:0)

Strelec: Celardi

Primorec: A. Bagattin, Sartoretto, De Sio, El Hidani, Bigah (Menozzi), Pazzaglini (Touba), D. Bagattin, Varzaru, Sadik, Kaurin (Mattera), Di Donato.

Rdeča kartona: Di Donato, Pazzaglini

Primorec je v Pierisu moral priznati premoč domače ekipe, ki je že po prvem polčasu vodila s 3:0. Trebenski rdeče-beli so tekmo končali z dvema rdečima kartonoma.