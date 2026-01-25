Kras reagiral, Juventina utrujena, prerojen Sesljan

NOGOMET

ELITNA LIGA

Tolmezzo Carnia – Kras Repen 1:2 (0:0)

Strelci: 64. Pitacco, 70. Perić, 92. Nagostinis

Kras Repen: Umari, Ianezic, Ferluga, Kolenc, De Lutti, Male, Perhavec, Perić, Pitacco, Velikonja, Barišič. Trener: Božič.

Muggia – Juventina 4:1 (3:0)

Strelci: 4., 22. in 33. Ciriello (M), 58. Lombardi (M), 88. Pagliaro (J)

Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Ranocchi, Russian, Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Grion, Pagliaro. Trener: Visintin.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Pro Cervignano Ruda 2:0 (1:0)

Strelci: 7. Francioli, 88. Villatora

Sistiana Sesljan: Grubizza, Politti, Greco, Steinhauser (Interlandi), Disnan, Almberger, M. Crosato, E. Colja, Volaš (Villatora), Francioli (D. Colja), Carnese (Triglione). Trener: Sestan.

Nogometaši Sistiana so po porazu v prejšnjem krogu spet utirili vlak na pravo pot v smeri obstanka. Na domači zelenici so premagali Cervignano Rudo, ki zaseda mesta v sredini lestvice. Gostje so tekmo zaključili z dvema igralcema manj, saj je sodnik pokazal rdeč karton najprej Buzzaiu (v 75. minuti) in nato še Autieru (90.. minuta).

POKAL 1. AL

La Fortezza – Sovodnje prel.

Tekme v Gradišču niso odigrali zaradi razmočenega igrišča.

POKAL 2. AL

Roianese – Zarja 1:1

Strelec za Zarjo: Corrente

Z neodločenim izidom na gostovanju pri Svetem Sergiju v Trstu v zadnjem krogu skupinske faze deželnega pokala za 2. AL si je Zarja izborila vstopnico za napredovanje v osmino finala.