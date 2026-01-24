Ekipe v C-ligi uspešne, v D-ligi poražene

ŽENSKA C-LIGA

Buja – Zalet ZKB 0:3 (14:25, 18:25, 12:25)

MOŠKA C-LIGA

Rojalese – SloVolley ZKB 0:3 (18:25, 20:25, 20:25)

ŽENSKA D-LIGA

19.30 Soča Lokanda Devetak ZKB – Staranzano 2:3 (25:18, 25:15, 17:25, 22:25, 10:15)

Soča Lokdanda Devetak ZKB: Scocco 21, Piva 10, Komic 13, Menis 7, Paulin 8, Cotič 10, A. Berzacola 4, L. Berzacola 0, Tognolli 3, D’Amelio (L), Buna (L), Gruden, Coco, Tosolini. Trener:Orel

Zalet – Mossa 0:3 (17:25, 18:25, 11:25)

Zalet: Rapotec 3, Gulich 7, Lakovič 0, Luxa 0, Mbengue 3, Olivotti 10, Gargiuolo (L1); Dandri 2, Karadzic 0, Regent 0, Oberdan n.v., Ban (L2). Trener: Bosich

MOŠKA D-LIGA

Volley Club – SloVolley Studio Vegliach 3:1 (21:25, 25:12, 25:16, 25:11)

SloVolley Studio Vegliach: Vremec 10, Segre 11, Vattovaz 1, Boezio 8, Durastante 4, Kalc 4, Mezzari 0, Soranzio (L), G. Manià 4, Svetina 3, Petric (L). Trener: L. Manià

Odbojkarji SloVolleyja Studio Vegliach so na gostovanju v Trstu potegnili krajši konec. V prvem nizu je v taboru gostujoče ekipe delovalo vse. Prepričljivi so bili tako v napadu kot v bloku, dobro pa so tudi branili in sprejemali in so tako zasluženo osvojili niz.

Od takrat dalje pa je prišlo v SloVolleyjevem taboru do padca v igri, iz katerega se niso znali izvleči. Trener Loris Manià je skušal potek srečanja spremeniti z raznimi menjavami, a neuspešno, njegovi varovanci so bili od drugega niza dalje neučinkoviti v napadu in bloku, pa tudi sprejem jim je povzročal težave. Poraz proti drugi sili prvenstva je bil tako neizbežen.