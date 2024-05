Kras Repen napredoval v elitno ligo

NOGOMET

PLAY-OFF PROMOCIJSKE LIGE

Kras Repen – Casarsa 2:1 (0:1)

Strelci: 45. Dema; 50. avtogol Tosone (C), 70. Šolaja

Kras Repen: Bužan, Ferluga, Lukač (De Lutti), Rajčevič, Dukić, Catera, Pagano (Kralj), Badžim, Velikonja, Kuraj, Šolaja (Pitacco). Trenher: Božič.

Kras Repen se je po eni sezoni vrnil v elitno ligo. V finalu play-offa promocijske lige na lepo urejeni nogometni zelenici v Manzanu so rdeče-beli tesno, a zasluženo premagali Casarso, ki je pred tem izločila Forum Julii (Kras pa Lavarian Mortean). Končni izid je bil 2:1. A tekma je bila zelo napeta, borbena in na solidni tehnični ravni.

Uvodni del srečanja je bil izenačen in obe moštvi, ki sta igrali pred polno tribuno (Krasovih navijačev je bilo okrog dvesto, prav toliko je bilo tistih od Casarse), sta se tako rekoč »tipali«. Tik pred odmorom pa je sledila hladna prha za krasovce, saj je Casarsa zatresla Bužanovo mrežo. Z glavo je po visoki podaji z desne strani zadel v polno Edison Dema. Trener Radenko Kneževič, ki je moral tudi tokrat zaradi diskvalifikacije spremljati tekmo s tribune, je v slačilnici zdramil svoje varovance, ki so v drugem polčasu dokazali, da si zaslužijo višjo ligo. Že po petih minutah je Kras izenačil. Badžim, ki je bil med boljšimi na igrišču, je prodrl po desnem krilu in podal v mali kazenski prostor, kjer je domači branilec Tosone nehote preusmeril žogo v mrežo. Tudi po izenačujočem golu so rdeče-beli, ki so jih z zastavami bodrili številni navijači, držali vajeti igre v svojih rokah. V 70. minuti je padel še drugi gol. Po desni strani je spet do kazenskega prostora stekel Badžim in visoko podal do Šolaje, kin je z glavo preusmeril usnje v mrežo. Sledilo je veliko veselje navijačev, a v dolgem sodnikovem dodatku tudi trepetanje. V 99. minuti je zelo nevaren strel z glavo ubranil vratar Bužan. »Njegova obramba je dejansko bila še en naš gol,« je po tekmi dejal predsednik Krasa Goran Kocman, ki se je lahko sprostil: »Napredovanje je povsem zasluženo. Pohvaliti moram trenerski štab in vse nogometaše, ki so letos dokazali, da so zelo dobra ekipa in so prikazali lep nogomet. Taka napredovanja po play-offu so še lepša. Zdaj bomo praznovali in se obenem začeli pripravljati na novo sezono. Tudi v elitni ligi želimo biti protagonisti,« je po tekmi napovedal Kocman.