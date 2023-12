Kras Repen ostaja na vrhu, peta zaporedna zmaga Brega

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Pro Gorizia preložena

V Vižovljah niso igrali, ker je bilo igrišče razmočeno.

PROMOCIJSKA LIGA

Ronchi – Kras Repen 0:1 (0:0)

Strelec: 88. Dukić

Kras Repen: Bužan, Degrassi (Pagano), Ferluga, Rajčević, Dukić, Catera (Pitacco), Perhavec, Badžim, Velikonja (Perić), Kuraj, Paliaga. Trener: Kneževič.

Kras je v Ronkah dosegel izjemno pomembne tri točke in ostaja tako na vrhu lestvice skupaj z Lavarianom Morteanom, ki je prav tako zmagal. Kneževičevi nogometaši so bili vseskozi boljši, a na težkem in blatnem ronškem igrišču ni bilo lahko igrati. V prvem polčasu so imeli rdeče-beli kar nekaj priložnosti za gol, a jih niso izkoristili. V drugem polčasu je Perhavec zadel prečko. Ko je vse kazalo, da si bosta ekipi razdelili točki, je v kazenskem prostoru po Kurajevi podaji s kota najvišje skočil Bojan Dukić in z glavo žogo preusmeril v vrata.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Isonzo 2:0 (0:0)

Strelca: 63. M.D’Alesio, 72. Ceglie

Breg: Blasevich, F. Spinelli, Renar, Frangini, J. Čermelj, Nigris, Ceglie, Delvecchio, Sabadin (Ciacchi), M. D’Alesio, Vianello (Carbone). Trener: Biloslavo.

Breg je proti tretjeuvrščenemu Isonzu dosegel še peto zaporedno zmago. Tekma je bila v prvem polčasu precej izenačena, v drugem delu srečanja pa so imeli gostitelji več od igre. V 63. minuti je D’Alesio povedel domače v vodstvo po lepi akciji, za končni 2:0 pa je poskrbel Ceglie. V prihodnjem krogu bo Breg gostoval pri vodilni Azzurri.

Muggia 2020 – Mladost 10:0 (5:0)

Mladost: Pernarcich (Piccotti), M. Dreassi (Lavrenčič), Bensa, Mauri, Trevisan, Pers, D. Dreassi (Braida), Marušič (C. Faidiga), Cernic, Vera, Soban. Trener: Arrisicato.

Mladost je na težkem gostovanju v Miljah nastopila z okrnjeno postavo. Že po prvem polčasu je bil izid 5:0 za gostitelje, ki so nato v drugem polčasu zadeli še prav toliko golov.

2. AMATERSKA LIGA

Vesna – Domio 0:2 (0:0)

Vesna: Škerk, Colja, Sosič, Kerpan, Purič, Kaurin, Antonič, Rebula (Devetak), Poiani (M. Vidali), Franzot, Legiša (K. Vidali). Trener: Mozetič.

Končni izid z zmago vodilnega Domia naj ne vara. Kriško moštvo je nezasluženo izgubilo. Pri tem pa ima, po mnenju Vesninega tabora, kar nekaj »zasluge« nerazpoloženi sodnik, ki je v drugem polčasu odločil tekmo. V kazenskem prostoru gostov se je gostujoči branilec dotaknil žoge z roko. Sodnikova piščalka pa je ostala nema. V isti akciji so se gostje podali v protinapa, izborili so si enajstmetrovko in dosegli drugi zadetek. S tem je bilo tudi tekme konec. »Kljub porazu pa sem z igro in z vzdušjem v ekipi zadovoljen,« je po tekmi dejal Vesnin spremljevalec Danilo Venanzi.

Primorje – Zarja 0:7 (0:3)

Strelci: 29. in 42. Lakoseljac; 47. Del Rio, 60. Fabris, 64. Kočić, 69. Lucchesi, 71. Lakoseljac

Primorje: Milloch, Altaf, Fraia, Hulko (Morleo), Fatigati, Guzzardi, Gaudenzi, Lo Nigro (Tyci), Paoletti, Ciobanu, Ndiaye. Trener: Fiore.

Zarja: Savi (Gherdevich), Čufar, Stocca Kralj, Škabar (Fabris), Lucchesi, Macor, Kočić (Merkuza), Racman, Rozzotto, Del Rio (Cerebuch), M. Lakoseljac (Accadia). Trener: F. Lakoseljac.

Na derbiju na proseški Rouni je Primorje igralo le do prvega gola Zarje. Nato so gostitelji popolnoma popustili in igro so v svoje vajeti prevzeli gostje, ki so zadeli sedem golov. Hat-trick je dosegel Zarjin napadalec Manuel Lakoseljac.

CGS – Primorec 8:3 (5:3)

Strelci za Primorec: Menozzi, Djiby in Morina

Primorec: Pian, Čubej, Sartoretto, Kulibali, Tranquillini (De Sio), Pazzaglini (Morina), Djiby, Varzaru, Menozzi (Vesco), Giani, Kaurin (Mattera).