Kras Repen preskočil prvo oviro, Sesljan izpadel

NOGOMET

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan – Tolmezzo Carnia 2:1 (0:1)

Strelci: 45. Rovere (T); 71. Almberger, 87. Dall'Ozzo

Sistiana Sesljan: G. Blasizza, M. Crosato, Almberger, Vasques (Gotter), Pelengić, E. Colja (Vecchio), L. Crosato, Disnan, Dall'Ozzo, Francioli, Schiavon (Vekič). Trener: Godeas.

Kljub zmago v zadnjem krogu rednega dela prvenstva proti Tolmezzu je Sistiana Sesljan izpadel v promocijsko ligo, saj so zmagali tudi vsi drugi neposredni tekmeci v boju za obstanek. Play-out bosta igrala le Zaule in Tricesimo. V državni play-off pa gre Tamai.

Juventina – Sanvitese 2:2 (0:0)

Strelca: 51. Specogna, 78. Piscopo

Juventina: E. Mecchia (46. G.Gregoris), S. Furlani (66. L. Munzone), R. Brichese, A. Agnoletti, M. Colavecchio, G. Russian, M. Specogna, P. Tuan (60. M. Pillon), P. Bertoli, G. Lombardi (60. M. Piscopo), A. Zanolla (46. T. Botter). Trener: Bernardo.

Rdeč karton: 95. M.Pillon

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – Lavarian Mortean 2:1 (0:1)

Strelca: 13. Zucchiati (LM), Velikonja 50. in 65.

Kras Repen: Bužan, Ferluga (Buzzai), Pertot (Pagano), Rajčevič, Dukić, Catera, Perhavec, Badžim, Velikonja, Kuraj, Šolaja. Trener: Božič.

Nogometaši Krasa so na prvi tekmi play-offa pred domačimi navijači premagali trdožiovi Lavarian Mortean, ki je povedel v uvodnem delu srečanja. V prvem polčasu je Kras igral zaspano in ni ustvaril veliko priložbnosti za gol. V drugem polčasu pa so gostitelji pritisnili na plin in v osprtedje je spet prišel Etien Velikonja, ki je najprej izenačil in nato zadel še zmagoviti gol. Cjarlins Muzane pa ni dosegel obstanka v D-ligi. Na današnji play-out tekmi je igral 1:1 v gosteh proti ekipi Breno. Furlanska ekipa je vodila vse do 86. minute, ko so domačini zadeli s pomočjo avtogola. Zaradi izpada Cjarlinsa v elitno ligo, bo Kras moral igrati še finale play-offa. Čez en teden bodo repenski rdeče-beli igrali na nevtralnem igrišču proti Casarsi, ki je bila danes z 2:1 boljša od Foruma Julii.