V Gorici še danes trije fotografski mojstri

V Hiši Morassi v goriškem grajskem naselju je še danes (urnik 10-19) na ogled fotografska razstava Trije pogledi (Tre sguardi). Trije mojstri sodobne fotografije – Američan Steve McCurry in Italijan Alex Majoli iz svetovno znane agencije Magnum ter Slovenka Meta Krese – so v treh povsem novih reportažah razgrnili prostor med Gorico in Novo Gorico ter raziskovali življenje ob meji, preplet identitet, zgodovino in vsakdan dveh mest. Razstava sodi v pobude v sklopu Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica-Gorica.

Projekt si je zamislil Center za raziskovanje in arhiviranje fotografije FJK (Craf) s podporo Dežele in v sodelovanju z Deželnim zavodom za kulturno dediščino FJK (Erpac). Kurator je Alvise Rampini, Razstava, ki je bila deležna velikega obiska, ponuja priložnost za razmislek o mejah, geografskih, zgodovinskih in človeških, ter o prihodnosti, ki jo soustvarjata Gorica in Nova Gorica kot skupni evropski prostor.