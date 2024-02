Kras zamudil lepo priložnost

NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Tamai 0:2 (0:0)

Strelca: 55. in 81. iz 11-m Zorzetto (T)

Juventina: Gregoris, Furlani, Munzone (Molli), De Cecco (Lombardi), Colavecchio, Russian, Bertoli, Tuan, Pillon, Agnoletti, Zanolla (Piscopo). Trener: Bernardo.

Juventina se je v prvem polčasu enakovredno borila proti Tamaiu, nato pa so v drugem delu prevladali gostje, za katere je oba gola zadel Zorzetto.

Sistiana Sesljan – Rive Flaibano 1:1 (0:0)

Strelca: 92. 11-m Disnan, 95. Kabine (RF)

Sistiana Sesljan: Cantamessa, M. Crosato, Almberger, Francioli, Blasizza, Vasques (Stefani), L. Crosato, Disnan, Gotter (Visentin), Liut (Dall'Ozzo), Schiavon (E. Colja). Trener: Godeas.

Kdo se je odločil, da se z vižovskega igrišča odpravi domov pred zaključkom tekme, se je tokrat pošteno uštel. Oba zadetka sta padla v sodnikovem dodatku. Sistiana Sesljan je povedel s pomočjo najstrožje kazni, ki si jo je izboril Francioli. Z bele točke je bil natančen Disnan. A furlanski gostje niso popustili in so uspeli nepričakovano izenačiti v 95. minuti, trideset sekund pred trikratnim sodnikovim žvižgom. »Žal mi je, da nismo osvojili vseh treh točk, a nogomet je pač tak šport, nepredvidljiv. Zmago bi potrebovali predvsem za moralo. A verjemite mi, mi ne bomo popustili vse do konca prvenstva,« je po tekmi dejal trener Denis Godeas.

PROMOCIJSKA LIGA

Ancona Lumignacco – Kras 0:0

Kras Repen: Bužan, Ferluga, Badžim, Lukač, De Lutti, Catera, Perhavec, Tuiach (Ačić), Paliaga (Pitacco, Solaja), Kuraj, Velikonja. Trener: Kneževič.

Kras Repen je v kraju Pavia di Udine igral neodločeno brez golov proti Anconi Lumignacco in tako ni izkoristil spodrsljaja vodilnega Lavarian Morteana, ki je doma izgubil proti tržiški ekipi UFM z 0:2. Po današnjem krogu je položaj na vrhu lestvice v skupini B promocijske lige tak: Lavarian Mortean 42, Kras Repen 38, UFM 38. V prihodnjih dveh krogih bo Kras igral proti obema ekipama: v nedeljo v Repnu proti Lavarian Morteanu, nato pa v Tržiču proti ekipi UFM. »Nismo v najboljšem obdobju, a se bo treba zbrati, saj nas čakata bržkone odločilni tekmi v boju za 1. mesto,« je po današnji tekmi dejal predsednik Krasa Goran Kocman.

1. AMATERSKA LIGA

Breg – Costalunga 0:0

Breg: Blasevich, Andreasi, Carbone, Frangini, Čermelj, Nigris, Ciacchi (Farci), Udovicich, Sabadin, M. D’Alesio, Ceglie. Trener: Biloslavo.

Proti na lestvici nižje postavljeni ekipi Costalunge so se morali Bregovi nogometaši zadovoljiti z neodločenim izidom brez gola. Glede na razvoj srečanja, pa je končni izid pravilen, saj sta obe ekipi v glavnem osredotočili igro na sredini igrišča. Gostitelji bi lahko v 94. minuti z enajstmetrovko povedli, saj so gostje zrušili Bregovega napadalca v kazenskem prostoru. Sodnikova piščalka pa je ostala nema.

Opicina – Sovodnje 0:0

Sovodnje: Zanier, Baldassi, Simčič, Černe, Feri, Petejan, A. Juren (Predan), Čavdek (Umek), Marassi (Klančič), Kožuh, M. Juren. Trener: Trangoni.

Sovodnje so proti Opicini v gosteh zamudili lepo priložnost, da bi se z zmago približalo varnejšim mestom na lestvici. Najzrelejši priložnosti za vodstvo sta imela Aljaž Juren in Marassi, a končni izidi se ni spremenil.V prihodnjem krogu bo Sovodnje igralo doma derbi proti Bregu.

2. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – ISM Gradisca 0:1 (0:1)

Primorje: Milloch, Fraia, Rovina, Gaudenzi, Morleo (Chiatto), Fatigati, Ciobanu (Spalletti), Lago, Giudice (Ndyaie), Lo Nigro, Paoletti.

Primorje se je dobro upiralo gradiški ekipi ISM, ki je zmagoviti gol zadela v prvem polčasu, po edini napaki v obrambi Primorja. Gostje so nato zadeli še dve vratnici, a tudi Primorje je ustvarilo nekaj lepih priložnosti za gol. V nedeljo čaka Primorje derbi s Primorcem, ki je predzadnji na lestvici. »Upam, da bomo osvojili prvo prvenstveno zmago,« je po tekmi dejal podpredsednik Aljoša Blason.

Zarja – Domio 0:4 (0:0)

Zarja: Savi, Čufar, Stocca Kralj, Danese, Matassi, Škabar (Laknori), Kočič (Racman), Macor (M. Lakoseljac), Russo, Fabris (De Rio), Rizzotto Formigoni). Trener: F. Lakoseljac.

Po odličnem prvem polčasu, ko so bili gostitelji povsem enakovredni na lestvici vodilnemu Domiu, so v drugem delu nogometaši Zarje povsem popustili. V prvem delu tekme so imeli igralci Zarje celo nekaj priložnosti za vodstvo, ki pa so se izjalovile. Po prejetem prvem golu v drugem polčasu so zarjani zgrešili kot za stavo, tako da je bil visok poraz neizbežen.