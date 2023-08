Kristjan Čeh svetovni podprvak

Kristjan Čeh je na 19. svetovnem prvenstvu v Budimpešti v finalu meta diska s 70,02 metra, daljavo je dosegel v zadnji seriji, osvojil srebrno medaljo. Naslov prvaka, ki ga je osvojil lani v Eugenu v ZDA, mu je v zadnjem metu tekme odvzel Šved Daniel Stahl z 71,46 m in rekordom prvenstev.

Čeh je bil pred finalno serijo drugi, potem je v predzadnjem metu tekmovanja prevzel vodstvo, a le za kratko. Takoj za njim je Stahl, olimpijski zmagovalec iz Tokia, ponovno in dokončno prišel na čelo. Čeh je bil drugi, tretji pa Litovec Mykolas Alekna, lanski evropski prvak in svetovni podprvak in lanski mladinski svetovni prvak je vrgel 68,85 m.

Poleg Čeha je bil doslej med Slovenci na SP zlat le Primož Kozmus v metu kladiva v Berlinu leta 2009. Čehovo srebro je sedma slovenska medalja na dosedanjih devetnajstih SP. Kozmus je bil še srebrn v Osaki na Japonskem leta 2007 in bronast v Daeguju v Južni Koreji leta 2011. Prvo slovensko odličje je s tretjim mestom Gregor Cankar osvojil v skoku v daljino v španski Sevilli leta 1999, bronasta je bila še Marija Šestak v troskoku v japonski Osaki leta 2007.

Čeh je finale na stadionu atletskega madžarskega nacionalnega centra začel kot tretji po vrsti, namerili so mu 68,31 metra in je po prvi seriji prepričljivo vodil. Drugi je bil Avstralec Matthew Denny s 66,39 m, tretji Litovec Andrius Gudžius s 65,95 m. Slednji je drugič vrgel 66,16 m, nato je bil takoj za Litovcem Čeh drugič v krogu za izmet, disk je pristal na 69,27 m. Alekna je nato prišel na drugo mesto s 67,08 m, Stahl na tretje s 66,58 m.

Dva metra in šest centimetrov visoki Ptujčan je v tretji seriji disk znova zalučal blizu črte za 70 m, a je prestopil. Jamajčan Fedrick Dacers pa je s 66,72 prišel na tretje mesto. V četrti seriji je Čeha, ki je vrgel 67,89 m, za deset centimetrov prehitel Stahl (69,37 m) in prevzel vodstvo, vodilnima se je na tretjem mestu še bolj približal Alekna (68,85 m).

V peti seriji ni bilo sprememb na prvih treh mestih. Alekna je v šesti, zadnji seriji vrgel 68,07 m in to je pomenilo, da ima najmanj srebro v rokah Čeh. Šestič je vrgel 70,02 m in požel velik aplavz občinstva med katerim je bilo veliko slovenskih zastav. A nato se je Šved vrnil in 71,46 m osvojil svoje drugo zlato na SP.