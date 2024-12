»Lahko se primerjamo s športniki iz matične domovine«

»Brez kakršnegakoli pretiravanja lahko zatrdim, da je naš slovenski šport Italiji pri odličnem zdravju. V letu, od katerega se poslavljamo, so slovenski športniki in športni delavci dosegli nekaj res organizacijskih vzponov in kar nekaj bleščečih rezultatov v športnih arenah, na katere je vsa naša narodna skupnost resnično ponosna. Naši športniki so dosegli to, za kar so pravzaprav poklicani: s svojimi uspehi opozarjajo nase in širijo ugled in vidljivost slovenske narodne skupnosti v Italiji,« je na sredini novinarski konferenci o zamejskem športu v kongresni dvorani Kristalne palače BTC v Ljubljani poudaril predsednik ZSŠDI IvanPeterlin, ki je še dodal: »Ko govorim o organizacijskih uspehih, ne morem mimo velikega, lahko ga imenujemo kar »političnega« uspeha, saj smo na evropski manjšinski sceni vložili našo kandidaturo za priredbo nogometne Europeade leta 2028. Evropska zveza manjšin FUEN je nam Slovencem v Italiji podelila organizacijo ene največjih nogometnih prireditev, namenjene reprezentancam evropskih avtohtonih manjšin. Mi jo bomo organizirali v tesnem sodelovanju s furlansko jezikovno manjšinsko skupnostjo iz Furlanije - Julijske krajine.«

Europeada, Kras in Slovolley

Projekt Europeada 2028 je novinarjem slovenskih medijev predstavil operativni tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig. V nadaljevanju pa se je Evgen Ban pogovarjal s predstavnikoma zgoniškega Krasa, namiznoteniško igralko, trenerko in odbornico Sonjo Milič ter igralcem v paralimpijski prvi italijanski ligi Alenom Corbattijem. V nadaljevanju pa sta predsednik Sloge Tabor Andrej Maver ter odbornik goriške Olympie Andrej Vogric predstavila ekipo in projekt SloVolley.

Predsednik Peterlin je obenem poudaril mednarodne uspehe slovenskih športnikov v Italiji. »Jadralki Jani Gremani iz tržaškega kluba Sirena se je olimpijska kolajna v Parizu s petim mestom za las izmuznila. Zlato pa je osvojil Matteo Parenzan, član ŠK Kras na paralimpijskih igrah, najboljši je bil v namiznem tenisu,« je še nanizal Ivan Peterlin.