Lanišek tretji v Innsbrucku

Poljak Dawid Kubacki (265,2 točke) je zmagovalec tretje tekme novoletne turneje smučarskih skakalcev v Innsbrucku. Najbolj se mu je približal vodilni na turneji Norvežan Halvor Egner Granerud (261,7). Najboljši Slovenec Anže Lanišek (258,8) je bil tretji. Kubacki se je s peto zmago v sezoni svetovnega pokala ter deseto v karieri v skupnem seštevku turneje nekoliko približal še vedno vodilnemu in danes drugouvrščenemu Granerudu. Na tretje mesto turneje pa se je z današnjim drugim mestom prebil Lanišek.

Tudi vsi ostali slovenski skakalci so nastopili v finalu. Od varovancev glavnega trenerja Roberta Hrgote je bil drugi najboljši Timi Zajc (230,7), ki je v finalu izgubil eno mesto in bil 11. Tik za njim je na 12. mestu končal Lovro Kos (227,9). Po prvi seriji je bil sedmi. Peter Prevc (226,7) je tretjo tekmo turneje končal na 14. mestu. Sedem mest je v finalu pridobil Žiga Jelar (211) in bil 21., Domen Prevc (208,8) pa je zasedel 24. mesto.

Zadnja tekma turneje bo v petek ob 16.30 v Bischofshofnu, kvalifikacije bodo 24 ur prej.