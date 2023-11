Letos 46 dobitnikov nagrade Šport in šola

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in Zadružna kraška banka Trst-Gorica sta sinoči na Opčinah podelila nagrado Šport in šola za dijakinje in dijake višjih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem, ki dosegajo odlične uspehe v šoli in obenem tudi vidne rezultate v športu. Šlo je že za 32. podelitev nagrad. Prvič sta ZSŠDI in ZKB nagrade podelila leta 1991 na pobudo profesorja športne vzgoje Franka Drassicha. Skupno je bilo doslej podeljenih 994 nagrad. Podelitev je odpadla le leta 2020 zaradi koronavirusne pandemije.

Letos je bilo nagrajencev 46, in sicer 25 deklet in 21 fantov, v zastopstvu 11 športnih panog. Z največjim številom nagrajencev se ponaša odbojka (13), sledijo nogomet (7), košarka (6), cheerleading (5), umetnostno kotalkanje, veslanje in orienteering (3), atletika in tenis (2), jadranje in alpsko smučanje (1). Letos je 33 nagrad šlo v roke dijakinj in dijakov s tržaških šol, 13 pa z goriških.

Na sinočnji slavnostni prireditvi, ki je potekala v dvorani ZKB na Opčinah pod taktirko Evgena Bana, sta uvodni pozdrav podala podpredsednik ZSŠDI Mario Adami in članica upravnega odbora ZKB Petra Maronese. Kot po tradiciji je tudi letošnje nagrajence nagovoril nekdanji nagrajenec. Ta čast je tokrat pripadla novinarju Primorskega dnevnika Albertu Voncini, ki je nagrado Šport in šola prejel leta 2009.

Nagrajenci so poleg denarne nagrade ZKB prejeli tudi umetniško delo priznane tržaške ilustratorke in dizajnerke Dunje Jogan, ki je svoj »pečat« pustila na uporabnih aluminijastih čutarah.

Seznam letošnjih nagrajencev:

MAJA ANTONI Državni tehniški zavod Žiga. Zois (Trst) 8,33; veslanje - Circolo Canottieri Saturnia

ANJA BATTILANA Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan (Trst) 100/100; košarka - ASD Interclub Muggia

LUCA BELLETTINI Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 9,83; košarka - AŠZ Jadran

SOFIA BUNA Državni izobraževalni zavod Cankar-Zois-Vega (Gorica) 8,15; odbojka - AŠD Mavrica

NIKOLAJ ČERNIC Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 100/100; odbojka - AŠZ Soča

MARTINA CONTINO Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 9,07; odbojka - AŠD Mavrica

ROMINA COSSUTTA Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 9,14; tenis - AŠZ Gaja

CHIARA D’AMELIO Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 8,11; odbojka - AŠD Mavrica

ILENIA DAZZARA Pedagoški in družboslovni licej A. M. Slomšek (Trst) 8,50; tenis - AŠZ Gaja

NINA DAZZARA Pedagoški in družboslovni licej A. M. Slomšek (Trst) 9,14; kotalkanje - AŠD Polet

ANNET DE VINCENZI Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan (Trst) 9,57; veslanje - Canottieri Nettuno Trieste

MATTIA D’ERRICO Državni tehniški zavod Žiga Zois (Trst) 8,47; nogomet - AŠD Zarja

LAPO FAROLFI Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 10; atletika - Atletica Gorizia

JAN FERI Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 100/100; odbojka - CCR Il Pozzo in Volley Prata

NASTJA FERLUGA Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8,62; orienteering - AŠZ Gaja

PETER FRANZA Državni znanstveni licej France. Prešeren (Trst) 90/100; nogomet - NK Kras Repen

JAN GLAVINA Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8,15; košarka - AŠZ Jadran

DANA GLAVINA Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8,75; atletika - Bor Atletika

SANI GREGORI Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8,75; kotalkanje - AŠD Polet

GIADA GRILLO Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 9,08; veslanje - Canottieri Timavo Monfalcone

NEJC GRUDEN Državni tehniški zavod Žiga Zois (Trst) 8,33; nogomet - AŠD Vesna

PETRA GULLICH Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8,38; odbojka - CDA Talmassons

MATEJA GULLICH Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8,31; odbojka - AŠZ Sloga Zalet

IVAN GULIČ Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan (Trst) 8,27; košarka - Pallacanestro Trieste

DEVA HMELJAK Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan (Trst) 8,2; cheerleading - AŠD Cheerdance Millenium

RADO KALC Državni tehniški zavod Žiga Zois (Trst) 9,07; kolesarstvo - Cycling Team Friuli in orienteering - AŠZ Gaja

ALEŠ KRIŽMANČIČ Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8; nogomet - NK Tabor Sežana

GREGOR MAKUC Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 8; odbojka - AŠZ Soča

PATRIK PERSOLJA Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 8,5; nogomet - Donatello Calcio Udine

GORAN POLOJAZ Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan (Trst) 100/100; orienteering - AŠZ Gaja

ANDREJ JAKOB QUINZI Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 8,4; nogomet - DMN Gorica

ALENA RAPOTEC Državni. znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8,5; odbojka - AŠZ Sloga Zalet

GAJA REBULA Državni tehniški zavod Žiga Zois (Trst) 98/100; cheerleading - AŠD Cheerdance Millenium

LARA REBULA Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan (Trst) 8,6; cheerleading - AŠD Cheerdance Millenium

VIKTOR SEMEN Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8,23; košarka - AŠZ Jadran

MAKS SKERK Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 100/100; alpsko smučanje - SK Devin

MIJA ŠKERLAVAJ Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 92/100; jadranje - JK Pirat Portorož

VERONIKA SKERLJ Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8,4; cheerleading - AŠD Cheerdance Millenium

PETRA SOSIČ Pedagoški in družboslovni licej A. M. Slomšek (Trst) 8,08; cheerleading - AŠD Cheerdance Millenium

JULIJA TOMSIČ Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 8,62; odbojka - AŠD Mavrica

NASTJA TOMSIČ Državni izobraževalni zavod Trubar-Gregorčič (Gorica) 8,21; odbojka - AŠD Mavrica

NIKO VECCHIET Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 8,31; košarka - AŠZ Jadran

ANISJA VOLČIČ Državni izobraževalni zavod Cankar-Zois-Vega (Gorica) 9,21; odbojka - AŠD Mavrica

AARON VREMEC Državni tehniški zavod Žiga Zois (Trst) 8,13; odbojka - AŠD Sloga Tabor

KEVIN ZENIČ Državni znanstveni licej France Prešeren (Trst) 9,33; kotalkanje - AŠD Polet

SAŠA ŽAGAR Državni tehniški zavod Žiga Zois (Trst) 96/100; nogomet - ASD San Luigi in AŠD Sistiana Sesljan