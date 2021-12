Letošnja smučarska sezona bo pestra

Danes zjutraj je v mali dvorani Stadiona 1. maja v Trstu potekala uradna predstavitev programa za letošnjo zimo pod okriljem smučarske komisije ZSŠDI. Program tekem za sezono 2021/22 so predstavili načelnica smučarske komisije ZSŠDI Veronika Don in koordinator Primorskega smučarskega pokala (PSP) Ennio Bogatez (tudi predstavnik ŠD Mladina). Novinarsko konferenco je vodil tajnik krovne športne organizacije Evgen Ban, na srečanju pa sta spregovorila tudi predsednik ZSŠDI Ivan Peterlin in predsednik pokrajinskega odbora italijanske smučarske zveze FISI Andrej Don (tudi predsednik SK Brdina). Vsi so enotno poudarjali, da bo letošnja zima predstavljala pravi preporod, na to pa kaže tudi spored tekem, ki jih bodo organizirali slovenski klubi v Italiji, in začetek smučarskih tečajev januarja.

Program uradnih tekem FISI:

Nedelja, 9. januarja 2022, v Forni di Sopra, organizator SK Brdina: tekma FISI/FJK, »Pokal Brdina«/deželno prvenstvo slalom za dečke in naraščajnike M/Ž , veljavno kot uvrstitev za test Alpe Cimbra

Sobota, 12.februarja 2022, v Forni di Sopra na progi Tagliamento, organizator AŠD Mladina: tekma FISI/FJK, Tržaško Pokrajinsko smučarsko prvenstvo 2022 v teku na smučeh (za vse kategorije)

Nedelja, 13.februarja 2022, v Forni di Sopra na progi Varmost 2, organizator AŠD Mladina: tekma FISI/FJK v veleslalomu za mladince/člane/masterje M/Ž - Trofeja društev/Deželna faza

Nedelja, 13.februarja 2022, v Forni di Sopra na progi Varmost 2, organizator AŠD Mladina: tekma FISI/FJK v veleslalomu za mladince/člane/masterje M/Ž - Deželna raven FJK

Sobota, 5.marca 2022, v Sappadi (Plodn) na progi Eiben - Pista nera, organizator AŠD Mladina: tekma FISI/FJK, Tržaško Pokrajinsko smučarsko prvenstvo 2022 v alpskem smučanju za vse kategorije

Petek, 8.aprila 2022, v dvorani Doma Albert Sirk v Križu, organizator AŠD Mladina: Zaključno nagrajevanje Tržaškega Pokrajinskega smučarskega prvenstva 2022

16. Primorski smučarski pokal (14. čezmejni) - Triletni projekt 2020-2022:

Tekmovanja v veleslalomu za vse kategorije

1. tekma: »Pokal Brdina« - sobota, 29. januarja 2022, v Forni di Sopra na progi Cimacuta, v organizaciji SK Brdina

2. tekma: »Miškotov Pokal« - sobota, 5.februarja 2022, na Cerknem (SLO) v organizaciji SK Kalič- Postojna

3. tekma: »Pokal prijateljstva treh dežel« - nedelja, 6. marca 2022, v Sappadi (Plodn) na progi Eiben v organizaciji SK Devin

Zaključno nagrajevanje sezonskega in triletnega obdobja je predvideno v soboto, 30 .aprila 2022

Zamejsko smučarsko prvenstvo ter promocijske tekme in dogodki:

Nedelja, 30. januarja 2022, v Forni di Sopra na progi Cimacuta, organizator SK Brdina: 39. Zamejsko smučarsko prvenstvo/Pokal ZSŠDI (prvi spust za vse tekmovalce; drugi spust za najboljše v prvem spustu, ki se bodo potegovali za absolutne in mladinske prvake M/Ž)

Promocijska dogodka Kekec na smučeh in Skokic smuča ob zaključku smučarskih tečajev (od 15. 1. do 13. 2. 2022)