Lima je tudi svojevrsten rekorder

V novem tisočletju se je pri Triestini vrstilo ogromno nogometašev. Mnogi od teh so v Trstu ostali bore malo časa in zbrali še manj nastopov. Nekateri drugi pa so pustili globoko sled in bili posebno priljubljeni med navijači. Eden izmed teh je nedvomno Ildefons Lima, ki je za Triestino igral kar pet sezon. Najprej med leti 2005 in 2009 in nato še v sezoni 2010-11. Lima je bil postavni srednji branilec, ki ga je takratni predsednik Tonnellotto preusmeril v napad, a bolj kot zaradi nastopanja za Triestino je Lima »svetovno« znan, saj si lasti res zavidljiv rekord nogometaša, ki je najdlje igral za neko reprezentanco. V njegovem primeru za kneževino Andoro.

Odločitev je torej padla: 12. septembra ste z dvobojem med Švico in Andoro sklenili svojo nogometno kariero?

Mislim, da je le napočil čas. Decembra bom 44-letnik in čas je, da se posvetim tudi drugim zadevam. Tako fizično kot psihološko opažam, da so se stvari spremenile, da telo odgovarja drugače. Sicer ne izključujem, da bom občasno še igral s svojim amaterskim klubom, a brez nekih obveznosti vsak konec tedna. Želim se posvetiti družini, ki me je zaradi športnih obveznosti v vseh teh letih premalo videla.

26 let nastopanja z neko reprezentanco je rekord, ki bo verjetno dolgo trajal.

Zelo sem ponosen na ta rekord. Seveda se zavedam, da govorimo o reprezentanci Andore, a nikjer ni lahko vztrajati toliko let na visoki ravni. Ne glede na državo je to rekord, zaradi katerega se me bodo spominjali. Nedvomno je zame istočasno veliko zadoščenje.

Rojen si v Barceloni, kako pa si sploh postal državljan Andore? Kako se je vse začelo?

Rojen sem v Barceloni, ker je tam pediatrična bolnišnica kakovostnejša. Tudi obe moji hčerki sta rojeni v Barceloni. Moja mama je sicer rojena v manjšem kraju pri Barceloni, a ob mojem rojstvu sta starša že živela v Andori, tako da sam sodim med tistih 30.000 prebivalcev Andore, ki imajo tudi državljanstvo male kneževine.

