Lindsey Vonn padla na treningu v Cortini

Na današnjem treningu smuka pred tekmo svetovnega pokala v Cortini d’Ampezzo je ameriška zvezdnica Lindsey Vonn padla in se je, kot kaže, lažje poškodovala. Pred padcem je v zadnjem sektorju dosegla najboljši čas. Sama je nato prismučala do cilja, nato pa je poiskala zdravniško pomoč. Zdravniki so že izključili morebitne zlome, utrpela pa je, kot kaže, nekaj udarcev.

Lindsey Vonn je prejšnji teden na superveleslalomu v avstrijskem Sankt Antonu zasedla četrto mesto. Vrnila se je v tekmovalni šport po šestih letih premora in z umetnim kolenom. Na tekmovališču v Cortini d’Ampezzo, ki bo prihodnje leto gostila zimske olimpijske igre, je v preteklosti slavila rekordnih dvanajstkrat.

Najboljši čas na treningu smuka pred tekmo svetovnega pokala v Cortini d’Ampezzo je dosegla Italijanka Federica Brignone, Mariborčanka Ilka Štuhec je bila štirinajsta. Na treningu je sta bili na drugem in tretjem mestu prav tako Italijanki, Sofia Goggia in Nadia Delago.

Smučarke bodo za točke svetovnega pokala tekmovale v soboto ob 11. uri.