Lovro Kos zmagovalec v Lahtiju

Slovenski smučarski skakalec Lovro Kos (262,5) je zmagovalec tekme za svetovni pokal v finskem Lahtiju. Štiriindvajsetletnik je slavil po odličnem drugem skoku, po katerem je s petega mesta napredoval na sam vrh za drugo zmago v karieri. Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger (257,1), tretji pa Japonec Rjoju Kobajaši (254,9). Za Kosa je bila to druga posamična zmaga v karieri in hkrati to sezono, potem ko je na podoben način, z napadom v drugi seriji, slavil tudi v Lake Placidu pred nekaj tedni.

Do točk so prišli še trije Slovenci. V finalu je nekaj mest izgubil Domen Prevc (237,1), ki je s sedmega padel na 13. Štiri mesta je v finalu pridobil Peter Prevc (236,5) in končal tik za svojim bratom na 14. mestu. Dve točki za razvrstitev svetovnega pokala pa je z 29. mestom ujel Žak Mogel (206,4). Jutri bo na vrsti ekipna tekma, ki se bo začela ob 16.15.