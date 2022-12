Luka Dončić ponovno odločilen za zmago Dallasa

Ekipa Dallas Mavericks je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v domačem American Airlines Centru premagala Houston Rockets s 129:114 za peto zmago v nizu. Luka Dončić je za zmagovito zasedbo dosegel trojni dvojček s 35 točkami, 13 podajami in 12 skoki v 34 minutah ter bil najboljši igralec dvoboja.

Dončić je drugič v sezoni dosegel trojna dvojčka v nizu, dva večera prej je imel zgodovinski mejnik v najmočnejši košarkarski ligi na svetu, ko je proti New York Knicks zbral 60 točk, 21 skokov in 10 podaj. Trenutno najbolj vroči košarkar na svetu je skupno na zadnjih dveh tekmah tako dosegel kar 95 točk, 34 skokov in 23 asistenc.

Triindvajsetletni Ljubljančan je tako le dva dneva po svoji virtuozni predstavi proti kratkohlačnikom iz New Yorka dosegel svoj osmi trojni dvojček v tej sezoni, skupno pa že 52. od svoje uvodne sezone 2018/19.