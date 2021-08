Luka Kovic na paralimpijskih igrah, a daleč od Tokia

Član slovenske paralimpijske odprave je tudi goriški Slovenec Luka Kovic, doma na Peči v občini Sovodnje pri Gorici. Selektorja parakolesarjev smo včeraj poklicali na olimpijsko prizorišče v Tokio.

Luka, kam smo poklicali?

Parakolesarji in vsi njihovi spremljevalci smo od 24. avgusta nastanjeni v okolici jezera Fuji, torej v bližini gore Fuji, 125 km od Tokia in paralimpijske vasi. Tekmovališče pa je od tu oddaljeno še 25 km. V dveh hotelih nas je približno 500, to so vsi kolesarji, ki bodo tekmovali na cesti in v velodromu.

Ali doživljate tudi daleč od Tokia olimpijsko vzdušje?

Ne, to malo pogrešamo. Vzdušje se žal tu ne razlikuje veliko od tistega, ki ga doživljamo na drugih mednarodnih dirkah.

Ste kljub temu obiskali paralimpijsko vas?

V četrtek sva si z Anejem privoščila prost dan prav za to. To nam omogočajo organizatorji: tja so naju odpeljali z organiziranim prevozom,sprehodi izven paralimpijskih točk niso možni. Tam sva opravila tudi medijskih obveznosti, prevzela sva darila in nakupila spominke. Ker so prireditelji vas zgradili s posebno pozornostjo do okolja, je vse le začasno postavljeno. Ogrodja stavb so betonska, vse sobe znotraj teh blokov pa so narejene v ploščah iz mavca. Kar ni ravno lepo, saj izgleda, kot da si na gradbišču, postelje pa so kartonaste.

