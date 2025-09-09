Maja Corsi peta na stari celini

Na pokritem kotalkališču na Pikelcu na Opčinah bo do sobote na sporedu evropsko prvenstvo v umetnostnem kotalkanju, ki ga letos organizira opensko športno društvo Polet.

Konec tedna je veliko pričakovanje vladalo za goriško tekmovalko Majo Corsi, ki ima po mamini strani openske korenine. Njen praded Egon Kraus je bil tudi med ustanovitelji in predsednik ŠD Polet. Corsijeva, ki brani barve slovenske izbrane vrste, je tekmovala v starostni skupini mladink in je na evropski ravni osvojila odlično 5. mesto. V nedeljskem finalu je kotalkala na vse ali nič, saj je poskusila napasti stopničke s težjim programom. Kljub dobri predstavi se ni izšlo po načrtih in morala se je zadovoljiti s petim mestom (135 točk). Evropska prvakinja je Portugalka Rita Azinheira (183,69 točke).

Maja Corsi si bo v prihodnjih dneh privoščila malo počitka in nato bo nadaljevala s pripravami za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo v drugi polovici oktobra v Pekingu na Kitajskem.