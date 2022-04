Martina Sosič prvakinja in rekorderka

Slovenski športniki v Italiji bržkone še nismo imeli državne prvakinje v dvigovanju uteži. Pravzaprav v disciplini klasičen powerlifting, ki sicer ni olimpijska. Na olimpijskih igrah se namreč ukvarjajo z weightliftingom.Z naslovom državne mladinske prvakinje se je v Kidričevem pri Ptuju okitila 19-letna Repenka Martina Sosič, ki obiskuje zadnji letnik klasičnega liceja Franceta Prešerna v Trstu.Kaj pravzaprav je powerlifting? Je šport moči, pri katerem je cilj dvigniti največjo možno težo z enim samim dvigom. Je relativno nova športna disciplina, ki se je razvila okoli leta 1960. V njej tekmujejo tako moški kot ženske. Tekmovalci so razdeljeni v kategorije glede na telesno težo. Martina je nastopila v kategoriji nad 84 kilogramov. Državni naslov je osvojila v svoji kategoriji in mladinski. V počepu je dvignila 160 kilogramov in s tem je izboljšala slovenski državni rekord v svoji kategoriji. Rekord je izboljšala tudi v mrtvem dvigu, saj ji je tudi pri tej vaji uspelo dvigniti 160 kilogramov. »Najslabše sem se odrezala v vaji potisk s prsmi, kar je za ženske zaradi fizionomije telesa zelo težka vaja. Dvignila sem 62,5 kilograma,« nam je povedala Martina Sosič (letnik 2003), ki je z odličnim rezultatom v Kidričevem izpolnila normo za nastop na evropskem prvenstvu in svetovnem univerzitetnem prvenstvu. Oba bosta na sporedu drugo leto.