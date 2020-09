Matej Černic bo igral v C-ligi

Najboljši slovenski odbojkar vseh časov, Gabrc Matej Černic, bo pri 42-letih (rojstni dan sicer praznuje 13. septembra) še igral. Četudi je že razmišljal, da bo po lanski skrajšani sezoni obesil copate na klin, je sprejel povabilo kluba Volley club Grottaglie, ki bo s člansko ekipo nastopal v C-ligi. Za Černica, dolgoletnega reprezentanta, evropskega prvaka in srebrnega na olimpijskih igrah v Atenah, bo sicer nastop v C-ligi krstni, saj je kot mladinec iz D-lige direktno prestopil v državno B2-ligo, nato pa nadaljeval nastope na najvišji ravni. Igral bo v kraju Grottaglie, vzhodno od Taranta, le nekaj kilometrov stran od »domače« Francaville. »V klubu so me navsezadnje prosili za pomoč, da bi mladim vnesel tisto navdušenje, ki je vsa ta leta mene gnalo naprej. S klubom, trenerjem in s soigralci bom skušal deliti moje mnogotere izkušnje in tako pripomogel k doseganju zastavljenih ciljev,« je povedal Černic, ki je lani v skrajšani sezoni z Barijem igral v B-ligi in naskakoval napredovanje