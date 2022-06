Matteo Parenzan četrti na svetu

Paralimpijec Matteo Parenzan, član ŠK Kras, se je na posodobljeni junijski jakostni lestvici razreda 6 prebil na visoko 4. mesto. Takega preskoka v top 10 ni pričakoval niti po zmagi na najmočnejšem mednarodnem turnirju v Laškem: verjel je, da bo med deseterico, nikakor pa ne tako visoko. »Vem, da moram še veliko delati, nasprotniki me bodo zagotovo še premagovali, je pa ta uvrstitev zagotovo odlična odskočna deska. Mesto mi zdaj skoraj gotovo zagotavlja nastop na svetovnem prvenstvu v Granadi novembra meseca, kar je bil tudi letošnji cilj,« nam je povedal včeraj Matteo Parenzan, ki se je vračal z mednarodnega turnirja v Podgorici. V ostri konkurenci se je v Črni gori vnovič okitil s kolajno, tokrat pa z bronasto, potem ko je po petih nizih moral priznati premoč Romunca Bobija Simiona, osmega na svetovni jakostni lestvici. Vnovičen nastop v finalu mu je preprečila neizkušenost, saj je v zadnjem nizu že vodil 7:5, nato pa se pustil presenetiti. Nekaj je bilo zgrešenih taktičnih potez, zmanjkalo pa je tudi nekaj poguma in svežine.

Parenzan zaradi mature, ki ga čaka čez nekaj več kot dva tedna, ne bo nastopil na drugih mednarodnih turnirjih. To pomeni, da svojih točk na jakostni lestvici ne more izboljšati, lahko pa to storijo njegovi konkurenti. Res težko pa bi bilo, da bi po takem napredku zaostal za enajsterico, ki se neposredno uvrsti na svetovno prvenstvo. Za uvrstitev na SP sicer veljajo rezultati do 31. julija. Če mu bo res uspelo ohraniti mesto med potniki, pa bo zagotovo odlično okronal sezono in si pri 19 letih že zagotovil ob nastopu na paralimpijskih igrah, evropskem članskem prvenstvu še krstni nastop med svetovno elito. Ob najboljših enajstih igralcih svetovne lestvice bodo na SP sedem dodatnih mest pridobili različni prvaki, nekaj pa bo tudi povabljenih. Pred maturo pa bo Parenzan še nastopil na DP v Riminiju, kjer bo branil državni naslov.