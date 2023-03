Matteo Parenzan s pogledom na Pariz 2024

Devetnajstletni namiznoteniški igralec ŠK Kras iz Zgonika Matteo Parenzan, ki je tudi stalni član italijanske paralimpijske reprezentance, je konec tedna na prvem turnirju svetovne serije v Kataloniji Costa Brava Spanish Para Open v hudi konkurenci osvojil drugo mesto v paralimpijskem razredu 6.

Sezono ste začeli na Iberskem polotoku, kjer ste lanskega 11. novembra osvojili naslov svetovnega paralimpijskega prvaka.

Lepi spomini, ki pa so že zgodovina. Z mislijo sem v novi sezoni, ki je predolimpijska in zelo zahtevna. Naslov svetovnega prvaka sem lani osvojil v Granadi. Prejšnji teden pa sem tekmoval v kraju Platja d’Aro severno od Barcelone.

V finalu ste izgubili proti Dancu Petru Rosenmeierju, ki je številka 1 na svetovni jakostni lestvici. Ali je Danec težko premagljiv?

Recimo tako: 39-letni Danec je fizično zelo močan in trenutno je upravičeno številka 1 na svetu. Tokrat je bil tudi v izjemni formi. Končni izid je bil 3:0 (3:11, 6:11, 5:11). A prepričan sem, da se ga da premagati. Treniram za to, da ga bom nekega dne premagal. Na zelo težkega nasprotnika sem naletel v polfinalu, saj je Španec Alvaro Valera številka 3 na svetu in je bil veliko let številka 1. Zame je bil dvoboj proti Špancu finale pred finalom. Premagal sem ga s 3:2 (5:11, 13:11, 11:5, 10:12, 11:6). Dvoboj je bil zelo izenačen. Z zmaganim dvobojem sem se mu nekoliko približal na svetovni jakostni lestvici. Valera ostaja tretji, jaz pa sem četrti.

Ali bi ga lahko kmalu prehiteli in se vključili med top 3?

Točkovna razlika je še velika, a do konca leta bi se mu rad zelo približal.

