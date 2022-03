Matteo Parenzan zlat v Kataloniji

Namiznoteniški igralec športnega kroška Kras iz Zgonika in član državne paralimpijske izbrane vrste Matteo Parenzan nadaljuje z odličnimi nastopi na mednarodni ravni. Dijak petega letnika tržaškega liceja Carducci je zmagal na svetovnem paralimpijskem turnirju v kraju Platja D’Aro pri Barceloni v Kataloniji. Turnir spada v kvalifikacijsko serijo za nastop na svetovnem članskem prvenstvu, ki bo novembra v Granadi v Španiji. Svetovno prvenstvo še ne bo odločalo o prvih potnikih na paralimpijske igre, ki bodo v Parizu leta 2024. Prve vozovnice bodo delili na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Londonu.Parenzanova pot do finala in osvojitve prve letošnje lovorike ni bila lahka. Pošteno se je moral potruditi v polfinalu, ko je proti Francozu Estebanu Herraultu izgubljal za dva seta. Nato je mladenič, doma z Opčin, poskrbel za »remuntado«: zmagal je s 3:2 (7:11, 7:11, 11:4, 11:7, 11:7). V finalu je bil boljši od Japonca Kazukija Shichine prav tako s 3:2 (11:8, 11:13, 11:7, 6:11, 11:9) in se tako okitil z najžlahtnejšo kolajno.Po zmagi v Kataloniji je Matteo na svetovni jakostni lestvici pridobil še eno mesto. »Zdaj sem 14. in od 13. mesta zaostajam le za 7 točk in 15 od 12. pozicije. Na svetovni lestvici U23 sem drugi, tretji je Grk, ki za menoj zaostaja 70 pik. Prvi pa je Američan, ki je med prvih deset tudi na članski lestvici. Na svetovno prvenstvo se uvrsti najboljših deset na svetovni lestvici. Mesto si zagotovi tudi najboljši mladinec. V tem primeru, bi mi mesto pripadalo tudi meni. A do julija, ko se zaključijo kvalifikacije, se bo treba še boriti in zmagovati. Prihodnji mednarodni kvalifikacijski turnir bo od 11. do 14. maja v Laškem. Od 1. do 4. junija pa v črnogorski Podgorici. Junija me čaka matura in po njej bom odpotoval na Finsko, kjer bo od 27. junija do 4. julija mladinsko evropsko prvenstvo,« je dejal Parenzan, ki z državno izbrano vrsto v Lignanu trenira vsake dva konca tedna. Prihodnji večdnevni reprezentančni trening ga čaka 8., 9. in 10. aprila. Prihajajoči konec tedna pa bo prav tako zelo pomemben, saj bo Matteo z ekipo Krasa igral za napredovanje iz moške C2- v B2-ligo. V soboto bodo namreč krasovci ob 16. uri v Zgoniku gostili videmski Rangers. Dodati moramo, da je doslej na prvenstvenih nastopih Matteo osvojil vseh 26 dvobojev. Parenzan, ki je lani poleti nastopil na paralimpijskih igrah v Tokiu, se ne boji vseh izzivov, ki ga čakajo: od tekmovalnih do študijskih.