Med stoletnimi društvi tudi Tržaški Sokol, danes Bor

Šport je globoko zakoreninjen v zgodovino Trsta in nasploh celotne Furlanije - Julijske krajine. Trenutno je v naši deželi aktivnih kar 42 športnih društev, ki so do leta 2020 slavile stoletnico svojega obstoja. Več kot polovica teh – natanko 22 – je tržaških. Njihova dolga in bogata zgodovina je zbrana v knjigi Centenarie Società Sportive in Friuli Venezia Giulia (Stoletna športna društva v Furlaniji -Julijski krajini), ki so jo v ponedeljek predstavili na sedežu Fundacije CRTrieste. Knjigo je izdal deželni odbor italijanskega olimpijskega komiteja CONI v tesnem sodelovanju z Združenjem športnih novinarjev Furlanije - Julijske krajine USSI, ki je poimenovano po Marcu Lucchetti.

Najstarejše športno društvo v FJK je tržaška sekcija državne strelske zveze (Tiro a segno nazionale sezione di Trieste), ki je nastala leta 1799 na pobudo nemških trgovcev, ki so bili dejavni v tržaškem pristanišču. Društvo, ki velja za eno najstarejših v Italiji, je bilo sicer ustanovljeno pod avstrijsko oblastjo.

Med najstarejša tržaška športna društva sodi tudi Slavljansko telovadno društvo Južni Sokol, ki je združevalo pripadnike slovenske narodne skupnosti v Trstu. Tržaški Sokol je nastal je leta 1869, čeprav je po prvotnih težavah z avstrijskimi oblastmi uradno zaživel šele 13 let kasneje. Delovanje Sokola pri Sv. Ivanu, Sv. Jakobu in Rojanu je leta 1927 dokončno zadušil fašizem, počasno prebujanje pa se je začelo po drugi svetovni vojni. Leta 1959 je nastalo Športno združenje Bor (prva panoga je bil namizni tenis), ki še danes nosi moralno dediščino Južnega oziroma Tržaškega Sokola.