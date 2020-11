»Mehurček ne pride v poštev«

Odbojkarska zveza Fipav je pred dnevi določila, da se bodo prvenstva B-lige vendarle začela 23. januarja. Kakšna bo formula prvenstva, še ni znano, predstavili naj bi jo konec tega tedna. Svoje nastope bo v Trstu začel tudi Virtus v B2-ligi, ki vadi pod vodstvom slovenskega odbojkarskega trenerja Marka Kalca. S profesorjem športne vzgoje smo se pogovorili o vadbi v koronačasu in doživljanju sezone brez tekem.

Vam začetek prvenstva konec januarja ustreza?

Nam ustreza katerikoli datum, ni nam pa še jasna formula. Govori se, da naj bi ekipe porazdelili po deželah, torej bi mi igrali zgolj z ekipami iz naše dežele. Samo končnica bi predvidevala tekme med ekipami različnih dežel. A ne vem, če bi se s tako formulo vsi enakovredno borili. Drugih variant pa tudi ne vidim. Mehurček zagotovo ne pride v poštev, saj je finančno nevzdržen. Že zdaj je težko, pokrovitelji pa tudi nestrpno čakajo na začetek.Vsekakor upam, da bomo res začeli, čeprav objektivno menim, da bo konec januarja zelo težko. To je tudi obdobje gripe ...

Kako pa doživljajo odbojkarice tako dolgo obdobje brez tekem? Nazadnje ste igrali marca, ko ste se povzpeli na drugo mesto.

Tudi one, tako kot drugi državljani, gledajo to skozi širšo perspektivo. Zavedajo se, da je situacija zelo posebna in so hvaležne, da lahko vsaj trenirajo. Prvo je vselej zdravje. Zato trenirajo z željo in trudom, kot da bi morale jutri stopiti na igrišče, čeprav vemo, da bodo igrale šele čez dva meseca. Skrbimo torej, da ostanejo sveže.

Kako pa to obdobje doživljate trenerji?

Težje je. Igralke moraš pripraviti, da so čim bolj tekmovalne. Zato moramo na treningih ohranjati tudi napetost in delo čim bolj kvalitetno. Tudi zdaj si moramo postavljati cilje. S tem pa, da je trener morda zdaj bolj elastičen kot v tekmovalnem ritmu, ko nimaš časa za nič. Navadno med sezono so korekcije minimalne ali jih sploh ni. Zdaj pa je možnost za korekcijo večja.

Kateri pa so cilji letošnje sezone, ki se sicer še ni začela?

Čim višji, nadgradili bi radi lanske. Najhujši udarec je bil sicer ta, da nas je poleti zapustila standardna podajalka in odšla v Neapelj v višjo ligo. Njeno mesto je prevzela Alessia Distaso iz Barija, ki ima dobre prste in dober pregled igre, ni pa tako hitra kot bivša podajalka. Pridobili smo še nekaj mladih kvalitetnih igralk, tako da ostaja srednja starost ekipe 20 let. Potencialno smo dobra ekipa, ki pa mora vedno delati, ker je mlada. Rešuje nas kvaliteta in skupinski duh. Ključ lanskih dobrih rezultatov, ko smo spravili na kolena tudi močnejše ekipe, je bil ravno ekipni duh.