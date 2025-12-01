Kako sta Marina Abramović in Ulay orala ledino sodobne umetnosti

V Cukrarni v Ljubljani so včeraj, na rojstni dan obeh umetnikov, odprli razstavo Art Vital - 12 let tandema Ulay / Marina Abramović. Umetnika sta imela ključno vlogo pri oblikovanju razvoja performansa kot umetniške prakse ter pustila velik pečat v umetnostnozgodovinskem diskurzu 20. stoletja. Razstava, ki bo na ogled do 3. maja 2026, prikazuje njuno sodelovanje med letoma 1976 in 1988.

Marina Abramović in Ulay - Frank Uwe Laysiepn (1943-2020) sta v tistem obdobju skupaj živela in delala, pri tem pa sta svojo umetniško prakso spajala z vsakdanjim življenjem ter tako izzivala konvencionalne predstave o avtorstvu in identiteti. Njuna za zgodovino performansa ključna dela so preizkušala ranljivost, odpornost in soodvisnost, so med drugim zapisali v Cukrarni.

Od posnetkov do kombija

Postavitev umetniških del je zasnovana kot zaporedje prostorsko povezanih poglavij ene same, kompleksne pripovedi. Predstavitev skupne zapuščine obeh umetnikov združuje umetnost, spomin in izkustvo ter odpira prostor za razmislek o partnerstvu, ki še danes odmeva kot vitalno in transformativno poglavje v zgodovini sodobne umetnosti. Na razstavi se lahko z videoposnetki in fotografijami poglobimo v najbolj znane performanse umetniškega para.

V ospredju pa je tudi bogato arhivsko gradivo. Naj tu omenimo kombi Citroen, v katerem sta Marina Abramović in Ulay živela med letoma 1975 in 1979, pisma, razglednice, osebne zapiske, zvočne posnetke, in korespondenco z institucijami in dnevniki.