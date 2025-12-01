Trem inovativnim projektom Univerze v Trstu več kot pet milijonov evrov

Trije projekti Univerze v Trstu so si zagotovili več kot 5 milijonov evrov sredstev iz italijanskega sklada za znanost (Fondo Italiano per la Scienza-FIS). Dva izmed teh je vložil Oddelek za kemijske in farmacevtske znanosti, vodita jih profesor splošne in anorganske kemije Paolo Fornasiero oziroma profesor industrijske kemije Federico Rosei. Tretji projekt je predstavil Matteo Marinelli z Oddelka za fiziko.

Fornasiero in njegova ekipa bosta lahko računala na 2,3 milijona evrov, s katerimi bodo razvili inovativni katalizatorski sistem za pretvorbo derivatov biomase v industrijsko uporabne produkte. Rosei se bo z 1,9 milijona poglobil v razumevanje mehanizmov fotokatalitske cepitve vode. Projekt Marinellija, ki so mu dodelili 1,1 milijona evrov, pa se posveča razvoju nove eksperimentalne platforme, namenjene novodobnim kvantnim omrežjem.

Italijanski sklad za znanost (FIS) financira raziskovalne projekte s kvalitetno znanstveno vsebino, ki sledijo smernicam Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).