Mlada openska veslačica bo nastopila na svetovnem prvenstvu U19

Na jezeru Piediluco v Umbriji je minuli konec tedna potekala selekcijska regata za nastop na veslaškem svetovnem prvenstvu U19 in na mednarodnem mladinskem tekmovanju Coupe de la Jeunesse. Nastop na SP U19, ki bo od 6. do 10. avgusta v litovskem jezerskem letovišču Trakai, si je izborilo kar devet veslačic in veslačev iz Furlanije - Julijske krajine. Med njimi je tudi Openka Annet De Vincenzi (letnik 2008), ki je s soveslačico Vittorio Piller (obe sta članici tržaškega društva Canottieri Nettuno) v finalu dvojca brez krmarja zasedla 8. mesto.

V kvalifikacijski regati sta bili De Vincenzi in Piller, ki sta pred dvema tednoma osvojili deželni naslov, drugi s časom 8:22,97, v polfinalu pa četrti s časom 7:57,18. Z uvrstitvijo v finale A sta si tudi zagotovili mesto v državni reprezentanci. V finalu sta tržaški veslačici razdaljo 2000 metrov premagali v času 8:00,47 in osvojili končno 8. mesto. Najboljši sta bili članici kluba SC Pontedera Matilde Orsetti in Elisa Marconcini (7:33,21).

Vsi, ki so si izborili mesto v državni izbrani vrsti, se bodo v Piedilucu mudili do jutri, kjer jih bo tehnični štab reprezentance preizkusil in sestavil posadke za SP. Za 17-letno De Vincenzi je uvrstitev na SP U19 doslej največji uspeh, sploh ker šele prvo leto tekmuje v tej starostni skupini.