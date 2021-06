Mlada slovenska veslača v državnem vrhu

Slovenska veslača Petra Doglia in Aleksander Gergolet sta uspešno tekmovala na letošnjem državnem prvenstvu v veslanju, ki je potekalo prejšnji konec tedna v kraju Gavirate na jezeru Varese. Nabrežinska veslačica, ki se je pred dvema letoma v Pisi okitila z državnim naslovom v četvercu brez krmarja na dolge razdalje (t. i. gran fondo) v kategoriji deklic, je v posadki z Ilario Corazza osvojila srebrno kolajno v dvojcu med članicami v kategoriji lahkih veslačič, med mladinkami pa je bila bronasta v četvercu s krmarjem. Posadko društva Società Canottieri Timavo iz Tržiča so sestavljale še Barbara Camarotto, Erica Serli in Gaia Pellizzari, v vlogi krmarja pa je bil Alessandro Finelli. Petra Doglia, dijakinja liceja Antona Martina Slomška, se je z veslanjem začela ukvarjati, ko je bila stara 12 let pri veslaškem klubu San Marco iz Ribiškega naselja. Nato je prestopila v tržaški Nettuno, trenutno pa je članica SC Timavo.

Pri tržiškem klubu pa je svojo veslaško pot začel tudi sveži maturant na DTZ Žiga Zois Aleksander Gergolet. Osemnajstletni Doberdobec, ki sicer v letošnji sezoni tekmuje za klub Canottieri Lario iz Coma, se je na DP okitil z zlato kolajno v dvojnem četvercu v kategoriji U23. V nov klub je prestopil po nasvetu svojega trenerja Lorenza Tedesca, saj je bilo v Tržiču premalo veslačev za sestavo posadke. Gergolet je prvo leto v kategoriji U23, sprememba kluba pa se mu je kljub dodatnemu naporu zaradi skupnih treningov v Lombardiji vendarle obrestovala. Pred tem je bil njegov največji uspeh prvo mesto z osmercem na državnem klubskem prvenstvu (campionati societari) leta 2018.