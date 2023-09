Mladi Slovenci tretji na svetovnem prvenstvu 3x3

Slovenska reprezentanca v košarki 3x3 je na svetovnem prvenstvu U18 v Debrecenu na Madžarskem osvojila bronasto kolajno. V napeti tekmi za bron so Slovenci premagali Estonce s 16:15, z 9 točkami se je na tekmi izkazal Jure Rener. V slovenski reprezentanci so bili poleg Renerja, ki je bil tudi izbran v najboljšo trojico moškega dela SP, še Filip Razdevšek, Enej Gerželj iz Gabrč pri Senožečah in 17-letni Repenc Erik Gustin.

Slovenija je skupinski del tekmovanja sklenila na prvem mestu v skupini B z izkupičkom treh zmag in enega poraza. V nedeljo so nato Slovenci v izločilnih bojih odigrali tri tekme. V četrtfinalu so z 18:13 ugnali Latvijce, Gustin pa je bil s 6 točkami najboljši strelec dvoboja. V polfinalu je Slovenija izgubila s Francijo s 15:21 (Gustin 5), v malem finalu pa so nato padli Estonci. V tekmi za tretje mesto je 203 centimetre visoki Gustin zbral dve točki. Zlato so osvojili Nemci, ki so z 20:18 v finalu ugnali Francoze. V ženski konkurenci so zmagale Američanke pred Francozinjami in Japonkami.