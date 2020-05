»Mladinske ekipe zdaj pomembnejše od članskih«

Andrej Vogric, faktotum pri goriškem Športnem združenju Olympia pravi, da je realist. Pri ugotavljanju, kaj čaka slovensko športno gibanje pri nas v času po pandemiji, ne ovinkari in da razumeti, da je pred nadaljevanjem zaskrbljen.

Predsednik deželnega odbora olimpijskega komiteja CONI Brandolin je bil v našem intervjuju dokaj optimističen, češ da se bodo tudi po koronakrizi klubi pobrali. Kakšno pa je vaše mnenje?

Z njegovim razmišljanjem se ne strinjam. Ni nujno, da bodo vztrajali. S političnega stolčka je vedno lažje razpravljati, na terenu pa večkrat poje druga pesem. Počakajmo še nekaj mesecev, kdo bo obstal.

Številna slovenska društva, ki se ukvarjajo s športi na zaprtem, zdaj še čakajo priporočila za vrnitev v svoje telovadnice. Kakšna bo sploh ta vrnitev?

Upam, da ne bo težav. Če bomo lahko vstopili v telovadnice brez dodatnih stroškov in brez dodatnih odgovornosti, bo seveda lažje. A če bo zahtev preveč, kdo si bo v klubih, kjer delujejo sami prostovoljci, prevzel vse breme? Skratka, ni obvezno, da bo vse spet zaživelo tako, kot je bilo pred pandemijo.

Ker sem realist, mislim, da bodo določila zelo omejevalna. Ne bo lahko. Vprašljivo je, če si bodo predsedniki in odborniki prevzeli odgovornosti in nadaljevali z dejavnostmi.

Več kot finančni problem bo torej v ospredju problem prevzema odgovornosti, drži?

Tako je. Finančne probleme so klubi vedno imeli in vedno smo jih tudi rešili.

Kljub temu pa bo treba klubu zagotoviti dovolj finančnih virov za nadaljevanje.

Seveda. Neznank pa je zelo veliko. Napovedali so že, da bodo letos klestili prispevke, tako v Sloveniji kot na deželni ravni. Koliko, pa zdaj še nihče ne ve. Če bodo rezali 10 % ali pa 50 %, bo to seveda bistvena razlika. Naslednja sezona bo torej skok v neznano. Pri Olympii smo ga sicer že naredili in se je izšlo, a se bomo letos tega upali?

Skorajda vse zveze so sicer že napovedale pomoč klubom v obliki zniževanja stroškov, kot so na primer stroški za vsakoletno članstvo, vpisnine v prvenstva itd. Koliko bo to res pomagalo društvom?

Morda predstavlja to le 5-odstotkov vseh stroškov, ki bremenijo društva.

Kako bodo skratka društva načrtovala post-korona sezono?

Mislim, da bodo o tem v veliki meri odločala priporočila za vrnitev v telovadnico. Kolikšni bodo sploh stroški za vrnitev? Že res, da obljubljajo finančno pomoč za to, a kdo ve, če se bodo držali obljub ...

Kako bo z mladinsko dejavnostjo?

Mladi morajo biti v času po koroni v ospredju našega delovanja. Saj samo oni lahko zagotavljajo klubu prihodnost. In s tem razmišljanjem se strinjajo tudi pri ZSŠDI: v prihodnji sezoni moramo torej privilegirati mladinske ekipe pred članskimi. Če bo možno, bomo seveda poskrbeli tudi za člane, a v ospredju morajo biti mladi. A jih bodo starši pripeljali nazaj? Se bodo zanesli, da res spoštujemo vsa priporočila?

V odboru ZSŠDI pokrivate funkcijo podpredsednika. Katera bo po vašem mnenju vloga krovne športne zveze v času po pandemiji?

Društvom mora pomagati, da ne bodo prekinili dejavnosti, da vsako bo ohranilo vsaj nekaj. Paradoks bi bil, da bi nas zaustavil koronavirus. Je pa tu v igri zdravstvo, tega se moramo vsi zavedati.Začenja se skratka povsem novo obdobje, v katerem se bodo morala društva po mojem mnenju preoblikovati. Doslej smo govorili o društvih pred koronavirusom, zdaj pa se bo začela doba po koranavirusu. Ravno s tem v zvezi bomo pri ZŠSDI-ju tudi opravili raziskavo v sodelovanju s Slorijem. Preverjali bomo stanje pred pandemijo v naših društvih, kolikšna je bila dejavnost v začetku letošnje sezone, in nato bomo to primerjali s stanjem, ki bo konec leta.