Mladost in Sovodnje do obstanka, Jadran KO

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Jadran Monticolo&Foti – San Bonifacio 64:79 (11:20, 35:44, 48:64)

Jadran: Batich 4 (1:2, 0:3, 1:2), Ban 12 (9:11, 0:3, 1:6), De Petris 12 (0:1, 6:8, -), Jakin 0 (-, -, 0:1), Gobbato 7 (2:7, 1:4, 1:4), Malalan 4 (-, 2:6, -), Pregarc 0 (0:2, -, -), Bunc 11 (0:2, 4:7, 1:2), Milisavljevic 14 (1:2, 2:6, 3:10), Skerk, Bellettini in Stopar nv. Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana so končali nastope v zlati skupini C-lige gold z domačim porazom proti San Bonifaciu. In prav proti San Bonifaciu bodo igrali prvo tekmo play-offa v gosteh. V novo meddeželno ligo se je medtem uvrstila Montebelluna, ki je v odločilni tekmi za prvo mesto v gosteh s 86:80 ugnala Murano.

NOGOMET

ELITNA LIGA

San Luigi – Sistiana Sesljan 1:0 (0:0)

Strelec: 49. Marzi

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Francioli, Pelengić, Vecchio, M. Crosato, Zlatič (Madotto, Loggia), L. Crosato, Disnan, Dussi (Spetič), Ghersetti (Schiavon), D. Colja (Germani). Trener: Godeas.

Na tekmi, ki je odločala o šestem mestu, so gostje iz Sesljana potegnili krajši konec.

Juventina – Zaule 1:1 (1:1)

Strelca: 7. Crevatin (Z), 25. Martinovič

Juventina: Gregoris, Furlani, Celcer, De Cecco, Zanon, Černe, Papagna, Tuan, Martinovič, Hoti, Goz. Trener: Bernardo.

Juventina je zadnjo tekmo pred domačim občinstvom zaključila z delitvijo točk. V zadnjem krogu bodo rdeče-beli igrali v gosteh proti Virtusu Corno.

Kras Repen – Tamai 0:1 (0:1)

Strelec: 34. Carniello

Kras Repen: Zitani (L. Gregori), Degrassi (Pagano), Lukač, Cattera, Djukić, Rajčevič, Kocman, Dekovic, Debenjak (Autiero), Perić (Raccanelli), Pitacco (Poropat). Trener: Kneževič.

PROMOCIJSKA LIGA

Ronchi – Primorec 1:4 (1:3)

Strelci: 10. Lo Perfido 11-m, 14. Hoti, 23. Pisani, 38. Rebecchi (R), 72. Coppola 11-m

Primorec: S. Furlan, Ferro, Kuniqi (Ferluga), Ciliberti (Schiavon), Curzolo, Zacchigna, Coppola, Zaro (Lombisani), Hoti (Gunjac), Lo Perfido, Pisani (Perfetto). Trener: M. Campo.

Primorec je brez večjih težav v Ronkah zbral vse tri točke. Že po 23. minutah je bil izid 0:3 za ekipo trebenskega društva.

1. AMATERSKA LIGA

Zarja – Mladost 1:2 (0:1)

Strelci: 2. Peric, 60. Scocchi 11-m, 75. Racman

Zarja: Flego, Čufar, Stocca Kralj, Matassi, Škabar, Gavrič, Racman, Luca Carli, N. Malalan (Miniussi), Kočič, Rizzotto. Trener: Lacoseljak.

Mladost: Gon, Bianco, Peric, F. Mucci, Negrin, Iodice, Ligia, Petronio, S. Mucci, Scocchi, Zin. Trener: R. Veneziano.

Z zmago v Bazovici si je Mladost izborila obstanek v 1. AL. Tekma ni bila dopadljiva in Mladost je že vodila z 2:0. Prvi gol je zadel Peric že v 2. minuti po prostem strelu. Drugi pa je padel v drugem polčas, ko je bil Scocchi natančen s kazenskega strela. Lep pa je bil gol Patrika Racmana. Marko Kočič se je odločil za neobičajno enajstmetrovko. Podobno kot Messi, ki je pred leti pri Barceloni pri izvajanju najstrožje kazni podal Suarezu in slednji je zadel v polno, je Kočič podal desno Racmanu (po pravilniku se to lahko naredi), ki je nato streljal proti praznim vratom.

Romana – Sovodnje 1:4 (0:2)

Strelci: 15. Dornik, 35. M. Juren; 55. in 65. Klančič

Sovodnje: Zanier, Komjanc (Falcone), Simčič, Rijavec, Petejan, Ribolica, A. Juren (Predan), Čavdek, Klančič (Boškin), Dornik (Marassi), M. Juren. Trener: Trangoni.

Z zmago v Tržiču so se nogometaši Sovodenj rešili in se tako izognili igranju play-outa.

2. AMATERSKA LIGA

Primorje – Aris San Polo 3:7 (1:3)

Strelci: Saule 2 in Canziani

Primorje: Pahor, Canziani, Zudettich (De Bosichi), Fatigati, Suppani, Di Gregorio, Poccecco, Giampiccolo (Bari), Saule, Grego, Konstantin. Trener: Graziano.

Rdeči kartoni: Grego, Poccecco in Canziani

Breg – CGS 2:3 (1:0)

Strelca: 14. D’Alesio; 76. Delvecchio

Breg: Blasevich, Calabrese, S. Spinelli (Madrussani), Maselli (Sabadin), Cerebuch, Delvecchio, Marchio, Udovicich, Abatangelo, S. Nigris (D. D’alesio), M. D’Alesio. Trener: Bertucci.

Audax – Vesna 4:0 (2:0)

Vesna: T. Košuta, Colja, Renar, Vidoni (Fontolan), Cociani, Veronesi (sosič), J. Košuta, Montebugnoli, K. Vidali (Rovina), M. Vidali, Antonič (Ćuk). Trener: Daris.

Rdeč karton: 53. Čuk