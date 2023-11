Mladost, Primorje in Primorec ... kaj se dogaja?

Visoki porazi Mladosti (1. amaterska liga), Primorca in Primorja (obe v 2. AL) skrbijo navijače in druge ljubitelje nogometa, malo manj pa vodstva treh klubov. Vsaj sodeč po izjavah predstavnikov.

A začnimo od začetka. Bralce moramo najprej spomniti, da je Mladost v nedeljo izgubila z 9:0, Primorec je bil v soboto s 13:0 slabši od Domja, CGS pa je premagal Primorje 8:0.

A tudi v prejšnjih krogih ni bilo bistveno bolje. Mladost (po sedmih krogih v 1. AL) in Primorje (po petih krogih v 2. AL) sta še brez točke na lestvici. Primorec jih ima tri: edino zmago je ekipa trebenskega društva dosegla proti Primorju s 3:1. Letošnji porazi Mladosti so naslednji: 1:5, 6:0, 0:5, 4:3, 6:0, 2:5 in 9:0. Primorje: 3:0, 1:3, 3:0, 0:3, 8:0. Primorec pa: 0:10, 0:2, 4:0, 0:13. Skupno so vse tri ekipe prejele že 90 golov.

Tri društva s podobno zgodbo

Vsa tri društva imajo podobno zgodbo, ki se je odvijala med poletjem. V Doberdobu, na Proseku in v Trebčah so po lanski sezoni in pred začetkom letošnje dobesedno reševali svojo kožo.

Največ težav je bilo na Proseku, kjer je odstopil dolgoletni predsednik Roberto Zuppin in je klub prevzel Alessandro Spagnoletto. Društvo je bilo na robu zaprtja. Uspeli so se organizirati. Člansko ekipo v glavnem sestavljajo nogometaši mladinske ekipe U19 in nekateri člani lanske zasedbe. Najprej je bil trener Spagnoletto. Ko je nato postal predsednik kluba, so angažirali Roberta Fioreja. Na Proseku imajo še ekipo začetnikov U12 in mladincev U19 ter peščico nogometašev U8.

V Doberdobu je vse kazalo, da v novi sezoni ne bodo nastopali v deželnih amaterskih prvenstvih. Nato, po dolgih pogovorih in pogajanjih, so člansko ekipo prevzeli novi obrazi in enajsterico vseeno vpisali v (pre)zahtevno 1. amatersko ligo. Ekipo so morali v celoti sestaviti na novo. Odborniki so v glavnem zbrali vaško mladino. Dobro so vedeli, kaj jih čaka (beri izpad iz lige). V Doberdobu imajo še mladinski ekipi U10 in U8.

Posebna zgodba je Primorec, ki sicer med poletjem ni imel večjih težav za sestavo ekipe, čeprav so najboljši nogometaši slekli rdeče-beli dres. Društvo sta zapustila lanski športni vodja Enzo Esposito in spremljevalec Andrea Santi (zaradi službenih obveznosti). Na trenersko klop se je usedel Nicola Graziano, ki je bil lani pri Primorju.

Kar se tiče Primorja in Primorca ne smemo pozabiti, da sta pred začetkom sezone 2020/21 trebensko in proseško društvo vložila prošnjo na deželno nogometno zvezo za neke vrste združitev. Pravzaprav je šlo za pravo »legalno finto«: Primorec, ki je igral v 2. AL, se je tako lahko »preselil« v elitno ligo, Primorje pa, ki je izpadlo iz elitne, je prevzelo 2. AL. Zveza je prošnjo društev sprejela, a kluba sta se morala preimenovati v Primorec 1966 in Primorje 1924.

Več (in komentar) v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika