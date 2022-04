Možič podpisal novo pogodbo z Verono

Slovenski odbojkarski reprezentant Rok Možič je podpisal novo pogodbo s prvoligašem Verona Volley in bo zanj nastopal do konca sezone 2025, so danes sporočili iz vodstva ekipe. Dosedanjo dveletno pogodbo je tako podaljšal še za dve leti. Možič, ki je točkovno najuspešnejši igralec rednega dela italijanskega prvenstva, je prejel ponudbe več ekip, toda se je odločil, da ostane v Veroni, so sporočili iz agencije Proelium. Nad podaljšanjem pogodbe je izrazil zadovoljstvo in hkrati povedal, da je s klubom našel dober dogovor v obojestransko zadovoljstvo. Všeč mu je zgodba kluba, je povedal, v prihodnjem letu pa si želi, da bi ekipo še izboljšali in da bi se lahko borili za najvišja mesta. Italijansko ligo je ocenil kot eno najmočnejših na svetu, toda je pripomnil, da verjame v zgodbo in v klub.