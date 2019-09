Na Barcolani spet tudi Tina Maze

Organizatorji s predsednikom SVBG Mitjo Gialuzem na čelu so napovedali že prve novosti letošnje 51. izvedbe, velik poudarek pa je šel predvsem povabilu slovenskim jadralcem. Ti so seveda vabljeni na regato Go to Barcolana from Slovenia, ki bo tudi letos dan pred osrednjim dogodkom, čisto vsi pa so seveda dobrodošli tudi na nedeljskem jadralnem prazniku. Tudi letos regato v organizaciji SVBG in TPK Sirena podpira hotel Kempinski, ki se mu je v pozdravu zahvalil tudi predstavnik TPK Sirena Igor Filipčič, za koordinacijo na morju in na kopnem pa skrbita še Jadralna zveza Slovenije in ZSŠDI.

Letošnja novost je start ob 10. uri, torej uro prej, v Piranskem zalivu. Dodali bodo bojo pri Ankaranu, ki bo v bistvu prvi cilj: vsi, ki jo bodo prejadrali, bodo avtomatično tudi v končni lestvici. Nagrajevanje bo na Pomorski postaji, kjer bo - tako kot lani - častna gostija nekdanja vrhunska smučarka Tina Maze, v soboto tudi gostja stojnice Slovenske turistične agencije.