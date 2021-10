Na Barcolani z razstavo o zgodovini slovenskega športa v Italiji

V naselju Barcolana je stojnico ZSŠDI letos krasila razstava o zgodovini slovenskega športa v Italiji. Na dvanajstih panojih je bilo v kronološkem zaporedju predstavljen 150-letni razvoj športnega gibanja slovenske narodne skupnosti v Italiji. Razstavo si je zamislil in jo uredil tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig, za grafično podobo pa je poskrbel njegov kolega Martin Maver. »Običajno smo na svoji stojnici na Barcolani promovirali svoje pokrovitelje, letos pa smo si morali zamisliti nekaj novega. Izbrali smo razstavo, ki sem jo z Martinovo pomočjo izoblikoval v samih treh tednih. Na panojih sem predstavil nastanek Tržaškega Sokola in nato Goriškega Sokola, nastanek prvih društev pred in med obema vojnama, črno obdobje fašističnega zatiranja in preporod po drugi svetovni vojni. V ospredje sem postavil uspehe v ekipnih športih v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, naše olimpijce, svetovne in državne prvake. Omenil sem tudi šport v Beneški Sloveniji. Skratka, izpostavil sem osrednje dogodke in uspehe, ki so zanimivi tako za italijansko kot za slovensko javnost,« je o razstavi povedal Tomasetig.