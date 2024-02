Na Bjelašnici stik z umetno travo, oboroženimi delavci in volkovi

Bratje in sestre taborniške organizacije Rodu modrega vala smo se pred desetletji udeleževali taborjenj, zimovanj in ekskurzij. Tritedenske tabore smo postavljali na ducat in več krajih po Sloveniji od Polzele na Štajerskem do Robiča pri Kobaridu, od Martuljka pri Kranjski gori do Otočca pri Novem mestu. Po teden dni smo smučali v Savinjskih in Julijskih Alpah, v Trnovskem gozdu in pod Snežnikom. Desetdnevne ekskurzije z vlaki, avtobusi, kamioni in peš pa so potekale do Fruške gore, Sutjeske, Budve, Lovčena, Štipa, Petrove gore.

Leta 1980 poleti je naneslo, da smo se usmerili preko Zagreba in Bihaća do Sarajeva, Jablanice, Drvarja in Jadrana. V Sarajevu smo se namestili v naselju mladinskih delovnih brigad, ki so se dnevno podajale v globino gozdov na Bjelašnici. Tam so pomagale urejati smučarske proge, ki so morale biti nared za zimske Olimpijske igre 1984. Dogovorili smo se, da se neko jutro vkrca še naša deseterica in se pelje skoraj na vrh Bjelašnice, kjer je tedaj samevala velika vojaška radarska postaja za nadzor zračnega prostora do Ancone in čez. Zadnjih dvesto višinskih metrov smo pešačili in sledil je živahen spust v lahnem teku z nahrbtniki vred v širokih vijugah po terenu za veleslalom.

Urejalo ga je podjetje iz Slovenije. Videli smo tedanjo novost: delavci na bodoči progi trave niso sejali, temveč so na podlago polagali široke kolute travnatih blazin. Vprašali smo, zakaj ima vsaka skupina s puško oboroženega moža: zaradi verjetnosti srečanja z volkovi (sic!). Centralna Bosna pač. Po nekaj mesecih sem doumel, zakaj so za maskoto Olimpijade izbrali simpatičnega Vučka. Malo manj kot čez štiri leta je prav tam doživel športno apoteozo Novogoričan Jure Franko s srebrno kolajno v veleslalomu in z njim vsa Jugoslavija, ki je Olimpijado pripravila ter častno izvedla kljub ogromnim snežnim nanosom, kakršni sedaj ne zapadejo več. Tedaj je nastala ponarodela ljudska rečenica: »Bolje Jurek nego burek!«

