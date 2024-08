Na Borovi klopi ostaja Klemen Kladnik, nekaj sprememb v postavi

Pri KK Bor je skoraj vse pripravljeno na začetek nove sezone. V ponedeljek ob 19.30 se bodo na Stadionu 1. maja na uvodnem treningu zbrali košarkarji članske ekipe, ki bo še naprej nastopala v deželni diviziji 1. Potrjenemu trenerju Klemenu Kladniku, ki je na Borovo klop sedel ob zaključku lanske sezone, bo pomagal Alberto Consolari, svojo trenersko pot pa bo začel mladi Blaž Petejan. Za telesno pripravo bo še naprej skrbel nekdanji Borov kapetan Miran Bole.

Vse kaže, da se bo Boru pridružil obetavni Daniel Maurel (letnik 2004), ki je v minuli sezoni igral z Bregom v deželni diviziji 2 in za katerega se je med poletjem zanimal tudi tržiški Falconstar. Kladnik ga dobro pozna in bi mu v ekipi zagotovil ustrezno minutažo. Od lanske zasedbe ne bo več v ekipi Tobie Venturinija, ki se košarkarsko seli h goriškemu Dinamu, Piero Brancati pa bo potreboval še nekaj mesecev za sanacijo poškodbe kolenskih vezi. Svoje razpoložljivosti še ni potrdil Filip Nisić, ki naj bi nadaljeval s študijem izven Trsta. Od Bora se zaradi družinskih in službenih obveznosti poslavlja tudi Mattia Pizziga, še naprej pa bo svoje bogate izkušnje zagotavljal veteran Tomaž Strle, ki bo 30. januarja prihodnje leto dopolnil okroglih 50 let.

Med poletjem pa so se člani prenovljenega odbora svetoivanskega kluba posvetili predvsem utrjevanju dela na mladinskem področju, kjer bo Bor še naprej sodeloval z dolinskim AŠD Breg. Društvi bosta imeli tri združene ekipe v deželnih mladinskih ligah.