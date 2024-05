Na evropskem prvenstvu v Rimu tudi tolminski sprinter Andrej Skočir

Slovenska atletika bo na evropskem prvenstvu v Rimu med 7. in 12. junijem nastopila s 24 člansko atletsko reprezentanco, v kateri po po 12 atletinj in atletov na čelu s svetovnim podprvakom Kristjanom Čehom, ki bo v metu diska branil srebro s prejšnjega prvenstva, so objavili na Atletski zvezi Slovenije po potrditvah prijav Evropske atletike. Med njimi bo tudi tolminski sprinter Andrej Skočir, ki bo tekmoval v teku na 200 metrov in v štafetah 4 x 100 metrov in 4 x 400 metrov. Pravico za nastop na EP si je priboril prek svetovne lestvice.

Na seznamu je tudi Tina Šutej, ki je v zadnjih letih v skoku s palico osvojila štiri odličja na velikih tekmovanjih.

Na EP bodo tekmovali tudi Lia Apostolovski, bronasta na dvoranskem svetovnem prvenstvu marca letos v Glasgowu v skoku v višini, Anita Horvat, srebrna na lanskem dvoranskem EP v Turčiji, ter nekdanji mladinski svetovni podprvak Matic Ian Guček.

Guček je maja dvakrat izboljšal slovenski rekord na 400 m, ovire ter je tretji Evropejec na lestvici leta in deseti po izidih sezone na svetu.