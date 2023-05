Organizatorjem Gira d'Italia so za današnjo etapo s Trbiža na Višarje priskočili na pomoč tudi člani Civilnih zaščit iz celotne Furlanije - Julijske krajine. Med četo prostovoljcev je tudi četverica Civilne zaščite Občine Dolina, ki je zjutraj pomagala pri parkiriščih pri Kokovem na meji z Avstrijo. Dopoldne pa so se preselili na Višarje, kjer so pomagali pri zmagovalnem odru. Dolinsko ekipo so sestavljali "šef" Aljoša Mauri, Jennifer Berdon, Saša Marsetti in Marco Ghersinich.