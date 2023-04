Na Kolovratu odločilna etapa dirke po Sloveniji

Kolesarska dirka po Sloveniji bo letos doživela 30. obletnico. Prireditelji ob močni mednarodni udeležbi za jubilej sredi junija napovedujejo nov vroč boj za zeleno majico. Za odločilno etapo dirke po Sloveniji se napoveduje sobotno z dvojnim vzponom na Kolovrat v Posočju.

Okvirna trasa petdnevne dirke je znana že več tednov. Prva etapa se bo začela v Celju, zadnja pa končala v Novem mestu. Na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pa je postala jasno, da bo ključni četrti dan, ko bo na sporedu tudi najbolj zahteven gorski del s ciljem v Posočju.

Izziv četrtega dne s štirimi kategoriziranimi vzponi, vključno z obema prve kategorije na Kolovrat, bo po oceni slovenskega člana ekipe UAE Team Emirates Domna Novaka velik. »Mislim, da imamo vnovič pravo kraljevsko etapo. Tu se bo gotovo odločalo o dobitniku zelene majice,» je o sobotni etapi med Ljubljano in Kobaridom zbranim dejal moštveni kolega Tadeja Pogačarja.

Prireditelji napovedujejo močno mednarodno udeležbo. Ob UAE Team Emirates so udeležbo iz najvišjega razreda potrdili Bahrain Victorious, avstralski Jayco Alula in Bora - hansgrohe. Od slovenskih kolesarskih asov pri največjih ekipah je za zdaj potrjena udeležba Novaka in Luke Mezgeca iz avstralskega Jayco Alule.

Glavna uganka pa tudi po današnji novinarski konferenci ostaja, ali bo lansko in predlansko skupno zmago po slovenskih cestah branil prvi kolesar sveta Pogačar. Vedno je sicer potrdil svoj prihod šele v začetku maja, je povedal prvi mož dirke Bogdan Fink, kar naj bi se zgodilo tudi letos, toda ne gre tudi prezreti, da je Pogačar letos popolnoma spremenil svoj načrt. Eurospost je zagotovil po dve uri prenosa na dan, s čimer naj bi dirka dosegla okoli deset milijonov gledalcev po svetu.