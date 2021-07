Na Opčinah ... Kras Arena

Igrišče A, igrišče B in igrišče C. Nogometna zelenica 11:11, na kateri se lahko igra uradne tekme do prvenstva elitne lige. Pomožno peščeno igrišče 9:9, na katerem se lahko trenira tudi v najslabših vremenskih pogojih. In še malo nogometno igrišče 7:7. »Skratka: idealni pogoji za treniranje in upravljanje mladinskih nogometnih ekip. Govorimo o Triestini ali Udineseju? Sploh ne: to je Kras Arena oziroma športni center ob nekdanji državni cesti 202 na Opčinah, ki ga je do jeseni upravljalo društvo Alabarda. »Zemljišče je sicer last italijanskega olimpijskega komiteja CONI, šestletno koncesijo pa nam je ponudila deželna nogometna zveza FIGC LND,« je obrazložil predsednik NK Kras Repen Goran Kocman, ki je poskrbel za voden ogled nogometnega centra. »Tu bo enkrat tedensko trenirala članska ekipa. Trenirali in igrali pa bodo mladinci, naraščajniki, najmlajši in morda še začetniki ter Krasova ženska ekipa Vprašanje je, ali nam bo letos uspelo sestaviti celotno piramido, saj še ne vemo, kako bo na novo sezono vplivala pandemija in če se bo sploh nova mladinska sezona začela,« je dodal Krasov predsednik. Repensko društvo je v športni center vložilo že precej denarja: »Popravili smo žaromete. Sejali smo travo, kupili novo kosilnico in nabavili nov namakalni sistem. Dela za vzdrževanje je veliko. Pravzaprav potrebujemo še enega hišnika, ki bi bil stalno na igrišču.« V nogometnem centru je šest slačilnic, največje igrišče ima tribuno za okrog 250 ljudi., bar z uradom in velik parkirni prostor. »Bistveno pa je, da smo na Opčinah in da smo v središču tržaške pokrajine. Povrh tega so tudi dobre avtobusne povezave. Naše društvo itak nudi prevoz s furgonoma. Med pandemijo smo kupili še nov kombi, ki nam bo v veliko pomoč.« Kdo pa si je izmislil novo ime športnega centra Kras Arena? »Pravzaprav jaz. V Munchnu imamo Allianz Arena. Na Opčinah pa bo Kras Arena,« je zaključil Kocman.