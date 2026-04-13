Tadej Pogačar drugi na kolesarski klasiki Pariz - Roubaix

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na 123. izvedbi kolesarske klasike Pariz - Roubaix tako kot lani končal kot drugi. Letos je člana ekipe UAE Emirates ugnal Belgijec Wout van Aert (Visma-Lease a Bike).

Pogačar in van Aert sta sama prišla na zaključni del na velodromu v Roubaixu, tam pa je bil močnejši Belgijec, ki je prvič slavil v »severnem peklu«. Ta je tudi letos postregel s skupno 258,3 km dolgo traso ter s 54,8 km prašnimi tlakovanimi odseki.

Pogačarja tako še vedno le Pariz - Roubaix loči od zmag na vseh petih največjih enodnevnih dirkah, potem ko je letos prvič slavil na dirki Milano - Sanremo. Skupaj ima 12 zmag na spomenikih, kar ga že pri 27 letih uvršča na drugo mesto večne lestvice.

Le trem Belgijcem je doslej uspelo osvojiti vse spomenike, to so Rick Van Looy, Eddy Merckx, rekorder z 19 zmagami, in Roger De Vlaeminck. Vendar od zadnjega tovrstnega mejnika mineva že skoraj 50 let (1977).