Športel o svetovnem pokalu alpskih smučark

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil nabrežinsko alpsko smučarko Caterino Sinigoi in njenega trenerja Aleša Severja, po video zvezi pa sta se v oddajo vključila Novogoričanka Ana Bucik Jogan, ki je pravkar sklenila svojo športno pot, in vodjo ženskega svetovnega pokala Petra Gerdola. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometašev Krasa Repen v elitni ligi in prvo zmago odbojkarjev Soče SloVolley v letošnji B-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago Borovih košarkarjev na prvi tekmi končnice za obstanek v C-ligi. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval odbojkar Soče SloVolley Nikolaj Černic.

